Στάθης Μαντζώρος: «Περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό για να χειρουργηθεί», λέει ο πατέρας του

Σημάδια βελτίωσης δείχνει η κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου, τον οποίο το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από τον «Σασμό», μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από λίγους μήνες.

Ο πατέρας του γνωστού ηθοποιού, Γιάννης Μαντζώρος, μίλησε στη «Super Κατερίνα» για την κατάσταση της υγείας του γιου του και το χειρουργείο που πρόκειται να κάνει την επόμενη εβδομάδα, εκφράζοντας την αισιοδοξία του.

«Ο Στάθης πάει καλύτερα και περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό για να χειρουργηθεί την επόμενη εβδομάδα. Είμαι αισιόδοξος. Πάμε καλά, μιλάμε κάθε μέρα. Μου χαμογελάει σε ό,τι ακούει.

Σε μια εβδομάδα θα γίνει το χειρουργείο. Κάνουμε τα πάντα για τον Στάθη μας. Ο Στάθης θα επανέλθει», δήλωσε στην πρωινή εκπομπή του Alpha ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου.

Στη Super Κατερίνα μίλησε και ο νευροχειρουργός Παναγιώτης Παπανικολάου, ο οποίος εξήγησε ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούν ο γιατροί σε ασθενείς που έχουν υποστεί ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Μετά από ένα οξύ εγκεφαλικό, αφήνεται κενό στο κόκκαλο του κρανίου για να υπάρχει χώρος στον εγκέφαλο. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, πρέπει να επανορθωθεί το έλλειμμα στο κρανίο και να μπει τεχνικό κόκκαλο από εκεί που λείπει.

Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η μέθοδος όπου το υλικό που τοποθετείται είναι συνθετικό. Το μόσχευμα το κατασκευάζουν με 3D, είναι κάτι σαν κρανιοεγκεφαλική πλαστική», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Παπανικολάου.