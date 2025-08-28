Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες ο γνωστός ηθοποιός

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Στάθης Μαντζώρος, τον οποίο το ευρύ κοινό γνώρισε ως Παντελή μέσα από τον «Σασμό», νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, δίνοντας τη δική του μάχη.

Οι θεράποντες ιατροί κάνουν τα πάντα προκειμένου ο γνωστός ηθοποιός να βγει νικητής, ενώ στο πλευρό του «φύλακας άγγελος» στέκεται η σύζυγός του Αντωνία, ελπίζοντας να ξεπεράσει την όλη περιπέτεια με την υγεία του και να τον δει να στέκεται και πάλι όρθιος.

Όλοι ελπίζουν στη γερή κράση του αγαπητού ηθοποιού και προσεύχονται να γίνει αυτό που όλοι προσδοκούν: ο Στάθης Μαντζώρος να τους χαμογελάσει ξανά, δίνοντάς τους ελπίδα.

Όπως αναφέρει η Espresso, επικαλούμενη πηγή της, το περιβάλλον του Στάθη Μαντζώρου προσπαθεί όλο αυτό το διάστημα να μην πάρει έκταση το θέμα της υγείας του.