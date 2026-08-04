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Σταυροπούλου και Γεωργούλης αναβίωσαν την τελευταία σκηνή του «Είσαι το ταίρι μου» - Με μία σημαντική αλλαγή

Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου ανέβηκαν σε μηχανή και θυμήθηκαν το «Είσαι το Ταίρι μου». Το βίντεο στο Instagram με τις χιλιάδες αντιδράσεις.

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Η τελευταία σκηνή από το «Είσαι το Ταίρι μου»
Η τελευταία σκηνή από το «Είσαι το Ταίρι μου» | YouTube/Elivenix
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Η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης βρέθηκαν πάλι πάνω σε μοτοσικλέτα και θυμήθηκαν την τελευταία τους κοινή σκηνή στη σειρά «Είσαι το Ταίρι μου».

Η Στέλλα και ο Σωτήρης το έσκαγαν μαζί, με εκείνη να απαιτεί να ακούσει τη λέξη «Σαγαπώ» από τα χείλη του αγαπημένου της, πριν φύγουν στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.

 

Στην περίπτωση των Σταυροπούλου και Γεωργούλη, όμως, οι ρόλοι άλλαξαν με εκείνον να είναι αυτός που να ζητάει να ακουστεί η δήλωση αγάπη.

«Πες το γιατί θα σταματήσω να οδηγώ» είπε στην αγαπημένη του φίλη, πριν εκείνη το παραδεχθεί και αρχίσουν να τραγουδούν τους μουσικούς τίτλους της σειράς. 

Το βίντεο αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Αλέξη Γεωργούλη στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας (03/08) και έχει ήδη χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια. 

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