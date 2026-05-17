Σταύρος Φλώρος - Survivor: Τα πρώτα λόγια μέσα από το νοσοκομείο και το ευχαριστώ στον Μαλλιάρο

Ο Σταύρος Φλώρος με ένα βίντεο μέσα από το νοσοκομείο δήλωσε ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο παίκτης του Survivor εξέφρασε την αισιοδοξία του και ευχαρίστησε ξανά και ξανά τον κόσμο για τα μηνύματα και τις ευχές που έχει πάρει..

«Επιτέλους ήρθε η ώρα για να κάνω αυτό το βίντεο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Γίνεται χαμός, στέλνουν μηνύματα σε μένα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου.

Μου έχετε δώσει πάρα πολλή δύναμη και γι’ αυτό χαμογελάω τόσο πολύ. Μου έχετε δώσει πάρα πολλή αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεώ. Τα λόγια είναι λίγα, περισσεύουν, ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Μάνο Μαλλιαρό. Ότι και να πω για εσένα αδελφέ μου είναι λίγο. Αυτό που μας ενώνει από δω και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα» είπε ο Σταύρος Φλώρος στο βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Το ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά σε όλη αυτή την αγάπη που έχω λάβει, πραγματικά το όλο συμβάν, πρόκειται για θαύμα. Σας ευχαριστώ όλους σας που μου χαρίσατε αυτό το χαμόγελο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σταύρος Φλώρος.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος 24χρονος παίκτης τραυματίστηκε σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο και από την Παρασκευή (15/5) βρίσκεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις.