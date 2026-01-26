Διευκρινίσεις έχει ζητήσει ο εισαγγελέας από τον Στέφανο Παπαδόπουλο για τη μήνυση που κατέθεσε μέσα στον Δεκέμβριο κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο νεαρός τραγουδιστής μέσω του δικηγόρου του κατέθεσε υπόμνημα και κλήθηκε να δώσει:

Διευκρινιστικά στοιχεία για μάρτυρα ή μάρτυρες που ήταν μπροστά στα καταγγελλόμενα γεγονότα.

Ακριβή στοιχεία του προσώπου που επικαλείται ο καταγγέλλων ότι φέρεται να έχει δεχθεί και αυτό παρενόχληση.

Ακριβείς ώρες και ημερομηνίες που έλαβαν χώρα τα καταγγελλόμενα συμβάντα.

Περαιτέρω διευκρινίσεις για τη χρήση ουσιών που αναφέρει στην καταγγελία του.



