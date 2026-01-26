Μενού

Στεφανος Παπαδόπουλος: Τα τέσσερα σημεία στα οποία καλείται να δώσει εξηγήσεις μετά την καταγγελία του για τον Μαζωνάκη

Όσα καλείται να απαντήσει ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση.

Reader symbol
Newsroom
Στέφανος Παπαδόπουλος
Ο Στέφανος Παπαδόπουλος | Instagram/ stef_officia1
  • Α-
  • Α+

Διευκρινίσεις έχει ζητήσει ο εισαγγελέας από τον Στέφανο Παπαδόπουλο για τη μήνυση που κατέθεσε μέσα στον Δεκέμβριο κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο νεαρός τραγουδιστής μέσω του δικηγόρου του κατέθεσε υπόμνημα και κλήθηκε να δώσει:

  • Διευκρινιστικά στοιχεία για μάρτυρα ή μάρτυρες που ήταν μπροστά στα καταγγελλόμενα γεγονότα.
  • Ακριβή στοιχεία του προσώπου που επικαλείται ο καταγγέλλων ότι φέρεται να έχει δεχθεί και αυτό παρενόχληση.
  • Ακριβείς ώρες και ημερομηνίες που έλαβαν χώρα τα καταγγελλόμενα συμβάντα.
  • Περαιτέρω διευκρινίσεις για τη χρήση ουσιών που αναφέρει στην καταγγελία του.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE