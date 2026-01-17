Στέλιος Μάινας: «Δεν ήμουν σαν τον Τίμο Σταμάτη - Ήμουν ένα παιδάκι που έτρωγε πολύ ξύλο στη γειτονιά»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» παραχώρησε ο Στέλιος Μάινας, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου με τίτλο «Αρόδου».

Ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε για άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής, αποκαλύπτοντας ότι μετά το τέλος της τηλεοπτικής σειράς «Μεν και Δεν» δεχόταν διαρκώς προτάσεις για ρόλους που αναπαρήγαγαν τον χαρακτήρα του «Τίμου», ρόλους τους οποίους χαρακτήρισε καρικατούρες.

Αναφερόμενος στην οικογένειά του και στη σχέση του με τη θάλασσα, ο Στέλιος Μάινας μίλησε για τον πατέρα του, ο οποίος ήταν καπετάνιος, περιγράφοντας τη βαθιά ανασφάλεια και αγωνία που χαρακτήριζε τη ζωή των ναυτικών. Όπως αποκάλυψε, το 1970 πληροφορήθηκε από την τηλεόραση για ναυάγιο πλοίου στις Φιλιππίνες και λίγες ημέρες αργότερα έμαθε ότι επρόκειτο για το πλοίο στο οποίο εργαζόταν ο πατέρας του, ο οποίος τελικά σώθηκε.

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη μοναξιά που βιώνουν οι οικογένειες των ναυτικών, τονίζοντας πως οι πραγματικοί «ήρωες» είναι οι γυναίκες που μένουν πίσω και σηκώνουν το βάρος της απουσίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία ως παιδί χωρισμένων γονιών, σημειώνοντας ότι ουσιαστική σχέση με τον πατέρα του ανέπτυξε μόνο μετά την ενηλικίωσή του.

Σε ό,τι αφορά τη σειρά «Μεν και Δεν», ο Στέλιος Μάινας δήλωσε ότι, αν και σήμερα τη βλέπει με αυτοσαρκασμό, την αγάπησε βαθιά και τη θεωρεί κομμάτι της νεότητάς του. Αναφέρθηκε με θετικά λόγια στους συμπρωταγωνιστές του, ενώ τόνισε πως η επιτυχία δεν πρέπει να καθορίζει μόνιμα την πορεία ενός καλλιτέχνη.

Κλείνοντας, εξέφρασε την αντίθεσή του στα τηλεοπτικά remake, τα οποία χαρακτήρισε «ξαναζεσταμένο φαγητό», εξηγώντας ότι για χρόνια απέρριπτε προτάσεις που τον εγκλώβιζαν στον ρόλο του «Τίμου», καθώς –όπως είπε– δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική του προσωπικότητα.