Στέλιος Μάινας: «Ο ήρωας μου δεν ήταν ο πατέρας μου, ήταν η μάνα μου»

Καλεσμένος της Αθηναϊδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» του Action 24 βρέθηκε τη νύχτα της Πέμπτης, ο Στέλιος Μάινας. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και στην απουσία του πατέρα του στο μεγαλύτερο μέρος αυτών.

«Ο μπαμπάς μου έφυγε από την οικογένεια όταν ήμουν τεσσάρων ετών. Κάτι που σημαίνει ότι δεν τον γνώρισα πολύ καλά. Από κει και πέρα όλο το υπόλοιπο είναι φαντασιακό το επίπεδο αλλά γνωρίζω από μια μεγάλη οικογένεια ναυτικών, από την οποία προέρχομαι, ότι οι ναυτικοί έχουν το επάγγελμα τους, ούτως ή άλλως, σαν μια καταφυγή μεν αλλά είναι και μια ατραπός. Ένα όχημα για να φύγουν από τις ευθύνες, τις οποίες τις αφήνουν στις γυναίκες τους» τόνισε ο Στέλιος Μάινας και πρόσθεσε:

«Στο βιβλίο μου υπάρχει μια συγγένεια του ήρωα με όλους τους συγγενείς μου πρώτα απ’ όλα, αλλά και με τον πατέρα μου όσο είχαμε κάποιες επαφές. Τα παιδιά θαυμάζουν πολύ τους γονείς και ειδικά τον μπαμπά, πρέπει να τους θαυμάζουν. Για να το πούμε όμως αλλιώς, θα έλεγα ότι ο ήρωας μου δεν ήταν ο πατέρας μου. Ήρωας μου ήταν η μάνα μου.

» Όχι επειδή μεγάλωσα με τη μάνα μου, αλλά γιατί η προσωπικότητα της και αυτό εξέπεμπε ήταν για μένα φάρος. Έχω και έναν μεγαλύτερο αδελφό που μεγαλώσαμε μαζί και αυτός δεν ασχολήθηκε με τη θάλασσα. Η μόνοι που δεν ασχοληθήκαμε, όμως, με τη θάλασσα από την ευρύτερη οικογένεια είμαστε εμείς οι δυο».

Για τη σχέση ηθοποιών και κριτικών σημείωσε: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κακεντρεχείς στους κριτικούς. Υπάρχει η τριβή από την πλευρά των ηθοποιών. Ζητείται η πρώτη φορά, ενώ δεν είναι».

Κλείνοντας, μίλησε για τη σημασία του μέτρου στην υποκριτική. «Πρέπει να κρατάς ένα μέτρο στην έκθεση για να μη σε βαριέται ο κόσμος, για να διατηρείς τη μαγεία που θέλει η δουλειά σου», σημείωσε.