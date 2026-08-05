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Στη Μύκονο για διακοπές Νικόλ Κίντμαν και Ζόε Σαλντάνα - Η κοινή τους εμφάνιση

Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα απαθανατίστηκαν σε γνωστό beach restaurant της Μυκόνου, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό.

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Νικόλ Κίντμαν και Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο
Νικόλ Κίντμαν και Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο | GLOMEX / MYKONOS LIVE TV
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Η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό της Χολιγουντιανής showbiz και αυτή τη φορά τα βλέμματα τράβηξαν η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα.

Οι δύο βραβευμένες ηθοποιοί απαθανατίστηκαν σε γνωστό beach restaurant του νησιού, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό.

Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, οι δύο σταρ φαίνονται σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση, με άκρως καλοκαιρινή εμφάνιση, φορώντας μαγιό και καφτάνια.

Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα διατηρούν στενή επαγγελματική σχέση, καθώς πρωταγωνιστούν στη σειρά Lioness, ενώ η κοινή τους παρουσία στη Μύκονο δεν άργησε να γίνει θέμα συζήτησης στο νησί.

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