Στίβεν Γκράχαμ: Ένα παιδί της εργατικής τάξης, που δεν θα αφήσει ποτέ την Αγγλία

Η τελευταία του σειρά κατάφερε να γίνει μία από τις καλύτερες της χρονιάς. Λογικά, του χρόνου, θα βρεθεί πάλι στο προσκήνιο, για τα βραβεία που θα έχει κερδίσει. Ο λόγος για τον Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham), πρωταγωνιστή του «Adolescence».

Η σειρά του Netflix μετράει πλέον 66,3 εκατομμύρια προβολές στην streaming πλατφόρμα -οι περισσότερες που έχει πετύχει μία μίνι σειρά. Προβλημάτισε, αναλύθηκε εις βάθος και συζητήθηκε μέχρι και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Όμως, όπως τίποτα δεν ήταν τυχαίο στη σειρά, έτσι και η επιτυχημένη ιστορία του Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham), δεν συνέβη εν μία νυκτί.

Για την ακρίβεια, το Adolescence, είναι το αποκορύφωμα 20 και πλέον χρόνων δουλειάς για τον ηθοποιό από το Λίβερπουλ, ο οποίος παρά τη σπουδαία καριέρα στο Χόλιγουντ, δεν αφήνει για τίποτα την Αγγλία.

Πόσω μάλλον όταν πρόκειται για ιστορίες της εργατικής τάξης, εμπνευσμένες από την Βρετανία -ναι, αυτές είναι που τον γοητεύουν περισσότερο. Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian, το 2019, κατά τη διάρκεια προώθησης του “Line of Duty” και του “The Virtues” του Σέιν Μίντοους, «είναι συνειδητή απόφαση να κάνω αυτά τα έργα, τα οποία πώς να τα πούμε, “έργα της εργατικής τάξης;”.

Εμένα με αγγίζει η γραφή. Είναι ιστορίες που έβλεπα όταν ήμουν παιδί, όπως το “Boys from the Blackstuff”, το “Play for Today” και το “Made in Britain”. Με ελκύουν οι ιστορίες αληθινών ανθρώπων, περιθωριοποιημένων από την κοινωνία».

