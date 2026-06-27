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Στην Ελλάδα η Ρίτα Όρα: Τα γαϊδουράκια που... πρόδωσαν την τοποθεσία της

Στην Ελλάδα για διακοπές η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Ρίτα Όρα. Το νησί που επέλεξε για την καλοκαιρινή εξόρμηση.

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Ρίτα όρα
Η Ρίτα Όρα στην Ελλάδα | ritaora@Instagram
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Στην Ελλάδα, για διακοπές βρίσκεται η Ρίτα Όρα (Rita Ora), και όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που η ίδια μοιράστηκε στα social media, ταξίδεψε στην Ύδρα

Με τη λιτή λεζάντα «Summer Diaries», έβγαλε βίντεο και φωτογραφίες από το νησί, από τις βουτιές της με το μαγιό, από τα ελληνικά φαγητά που δοκίμασε με πρώτη και καλύτερη την χωριάτικη σαλάτα αλλά και από τα γαϊδουράκια, που πρόσωσαν την τοποθεσία καθώς δεν την είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους. 

Μάλιστα, στα πλάνα, φαίνεται ότι το ταξίδι είναι «γυναικεία» υπόθεση καθώς ποζάρει με τις φίλες της. 

 

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