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Στην Ελλάδα ο Travis Scott: Το «αστραπιαίο» ταξίδι μετά τη συναυλία στην Τουρκία που σήκωσε αντιδράσεις

Στην Ελλάδα ήρθε ο διάσημος ράπερ Travis Scott, σύμφωνα με πληροφορίες. Η άφιξή του, έρχεται μια μέρα μετά τη συναυλία του στην Τουρκί που προκάλεσε οργισμένα σχόλια.

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Travis Scott
Ο ράπερ Travis Scott | ERT@GLOMEX
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Στην Ελλάδα φέρεται να βρίσκεται ο διάσημος ράπερ Travis Scott για ένα σύντομο ταξίδι, μετά την συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη. 

Υπενθυμίζεται ότι, «Τούρκοι» έγιναν στην Κωνσταντινούπολη με την εμφάνιση του ράπερ καθώς οι φανς του πλήρωσαν ακριβό εισιτήριο για να τον δουν εν τέλει μόνο 20 λεπτά on stage. Ο ράπερ, ενώ ήταν να τραγουδήσει σχεδόν, δύο ώρες, με ώρα έναρξης τις 11:00, ανέβηκε στη σκηνή στις 00:30. 

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Travis Scott, προσγειώθηκε σήμερα (3/6) στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με το ιδιωτικό του τζετ. 

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της επίσκεψής του, αν και φέρεται να κάνει ευρωπαϊκό τουρ για λόγους αναψυχής και όχι μόνο για επαγγελματικούς λόγους. 

 

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