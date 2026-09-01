Στην εντατική ο Λάιονελ Ρίτσι - Ένιωσε αδιαθεσία στη σκηνή και ζήτησε να καθίσει

Στην εντατική νοσηλεύεται ο τραγουδιστής Λάιονελ Ρίτσι μετά από αδιαθεσία που ένιωσε επί σκηνής κατά τη διάρκεια συναυλίας του.

Ο 77χρονος καλλιτέχνης εμφανιζόταν σε ένα από τα μεγαλύτερα αλλά και το παλαιότερο υπαίθριο θέατρο στις ΗΠΑ, το The Muny όταν προς το τέλος της συναυλίας του φαινόταν να δυσκολεύεται και ζήτησε από την ομάδα του να του φέρει μια καρέκλα ενώ ερμήνευε το τελευταίο του τραγούδι all Night Long για να μπορέσει να καθίσει.

Σύμφωνα με το TMZ ο Λάιονελ Ρίτσι είπε στο πλήθος ότι ένιωθε «ζάλη» και «περίεργα». Στα παρασκήνια υπήρχαν διασώσετς και τον μεταφέρουν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το TMZ ο Λάιονελ Ρίτσι αναμένεται να πάρει σήμερα εξιτήριο και πηγές από το νοσοκομείο κάνουν λόγο για αφυδάτωση.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του υποστηρίζουν ότι η μεταφορά του έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Τον Ιούνιο, στη διάρκεια συναυλίας του στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, ο Λάιονελ Ρίτσι είχε αναγκαστεί να διακόψει πρόωρα την εμφάνισή του. Μετά την ερμηνεία του «Three Times A Lady» στο πιάνο, ανακοίνωσε ένα απρογραμμάτιστο διάλειμμα.

Λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησαν και τα μέλη της μπάντας του, ενώ το κοινό περίμενε για περισσότερα από 40 λεπτά χωρίς να γνωρίζει αν η συναυλία θα συνεχιστεί. Τελικά, στη σκηνή επέστρεψε ο σαξοφωνίστας Ντίνο Σόλντο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο Ρίτσι δεν αισθανόταν καλά και δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει το πρόγραμμα.