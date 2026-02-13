Μενού

Στο χειρουργείο θα μπει ο Χρήστος Δάντης: Ποιες εμφανίσεις ακυρώνει λόγω ατυχήματος

Ατύχημα στο χέρι είχε ο Χρήστος Δάντης, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση της συντρόφου του, θα χειρουργηθεί άμεσα.

Χρήστος Δάντης
Χρήστος Δάντης | NDP
Ατύχημα φέρεται να είχε ο Χρήστος Δάντης, ο οποίος αναγκάστηκε εκτάκτως να ακυρώσει δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις του. 

Το συμβάν, έκανε γνωστό στα social media, η σύντροφός του Ασημίνα Χατζηανδρέου. Όπως αποσαφηνίζει, oι γιατροί έκριναν ότι ο τραγουδιστής πρέπει να μείνει εκτός, και εκείνος ακολούθησε κατά γράμμα τις οδηγίες. 

Συγκεκριμένα, ενημέρωσε μέσω story στο Instagram: 

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ατυχήματος του Χρήστου Δάντη, ο οποίος υπέστη σπάσιμο στο χέρι, η προγραμματισμένη σημερινή συναυλία στον Σταυρό του Νότου ακυρώνεται, όπως και η αυριανή στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κατόπιν ιατρικής σύστασης και επειδή πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση άμεσα, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις δύο εμφανίσεις. Εκ μέρους του Χρήστου Δάντη ζητούμε συγγνώμη για την ακύρωση των δύο προσεχών εμφανίσεων και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας».

Χρήστος Δάντης
Η ανακοίνωση για το ατύχημα του Χρήστου Δάντη | asiaxatz_@Instagram

 

