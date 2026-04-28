Στο ΚΑΤ η Βάσια Παναγοπούλου: Η περιπέτεια που πέρασε στο αεροπλάνο και η συμπεριφορά που δέχθηκε

Η ηθοποιός Βάσια Παναγοπούλου φέρεται να είχε ένα ατύχημα κατά την επιστροφή της από ταξίδι στο Μαϊάμι, το οποίο την οδήγησε στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της δημοσιογράφου και φίλης της Ευρυδίκη Πόθου Σφακιανάκη, η ηθοποιός μάλιστα εξέλαβε κακή συμπεριφορά από το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη όπου και είχαν αποβιβαστεί για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά, το post - χείμαρρος αναφέρει: «Όλα τα ωραία δυστυχώς δεν τελειώνουν πάντα καλά...Η επιστροφή μας από το Μαϊάμι μετατράπηκε σε εφιάλτη! Με τη φίλη μου και όχι μόνο, Βάσια Παναγοπούλου, ταξιδεύαμε με την πτήση Μαϊάμι - Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Μετά από 11 ώρες πτήσης, κατά την αποβίβαση, η σκάλα δεν εφάρμοζε σωστά στο αεροπλάνο (ενώ υποχρέωσή τους ήταν η φυσούνα σε τέτοιου μεγέθους αεροσκάφος). Το πόδι της Βάσιας βρέθηκε στο κενό και έπεσε με φοβερή δύναμη στο κεφαλόσκαλο. Έντρομη γύρισα και την αντίκρισα πεσμένη κάτω, το μισό πόδι μέσα στο κενό και να ουρλιάζει από τους πόνους.

Αμέσως ζητούσα απεγνωσμένα βοήθεια. Ανταπόκριση καμία. Αλλά καμία. Φανταστείτε ότι με πολύ κόπο μπήκαμε στο λεωφορείο μεταφοράς επιβατών με παντελώς αδιάφορη αντιμετώπιση, τόσο από το staff του αεροσκάφους όσο και από τους υπόλοιπους υπαλλήλους της εταιρείας. Υπ' όψιν: ταξιδεύαμε business. (Αυτό για τους γνωρίζοντες συμπεριφορές).

Με δυσκολία κλήθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αντί όμως για σωστή ιατρική αντιμετώπιση, η νοσοκόμος η οποία δήλωσε γιατρός... άρχισε να κάνει μαλάξεις στο πρησμένο και μελανό πόδι, ενώ ήταν ηλίου φαεινότερο ότι ο αστράγαλος είχε εμφανώς φύγει από τη θέση του. Η Βάσια ούρλιαζε από τους πόνους και ζητήσαμε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η απάντηση που λάβαμε μετά από όλη αυτή την αισχρή συμπεριφορά ήταν:

«Θα χάσετε την πτήση σας»

«Θα πληρώσετε όλα τα έξοδα του νοσοκομείου μόνοι σας»

Μείναμε άναυδες. Επιπλέον μας είπαν: «Δεν έχεις τίποτα, μην προσπαθείς να μας δημιουργήσεις πρόβλημα!!!!»

Όσοι γνωρίζετε το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, ξέρετε πόσο μεγάλο είναι. Ζήτησα αναπηρικό αμαξίδιο και μου το αρνήθηκαν γιατί δεν είχαν report για γυναίκα με σπασμένο πόδι και συνοδό. Αναγκάστηκε να περπατήσει μέχρι την πύλη, περίπου 10 λεπτά ή και περισσότερο, ανάπηρη. Με αφόρητους πόνους!

Ευτυχώς η αντιμετώπιση των Ελλήνων ήταν άμεση αφού προσωπικά τους εξιστόρησα τι είχε συμβεί! Κατευθείαν στο ΚΑΤ.

Διάγνωση: Κάταγμα στον αστράγαλο. 50 ημέρες στο γύψο. Τι σημαίνει αυτό για έναν άνθρωπο-ηθοποιό που έχει γυρίσματα! Αυτή η απάνθρωπη, αδιάφορη και επικίνδυνη συμπεριφορά δεν θα μείνει σιωπηλή. Θα επανέλθω σύντομα αποκαλύπτοντας και την εταιρεία που φέρει την ευθύνη. Γιατί η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια των επιβατών δεν είναι διαπραγματεύσιμες», αναφέρει η δημοσιογράφος, καταγγέλλοντας τα όσα συνέβησαν.