Στο νοσοκομείο η Καίτη Φίνου: «Οι πόνοι είναι φρικτοί»

Στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου Βούλας βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου η Καίτη Φίνου σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε στα social media

«Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο» έγραψε στο βίντεό της η Καίτη Φίνου.

Σ’ αυτό το απόσπασμα που ανήρτησε στα social media Καίτη Φίνου περιγράφει την κατάσταση στο νοσοκομείο, αλλά δεν διευκρινίζει γιατί βρίσκεται εκεί.

«Είμαι στο ακτινολογικό. Είναι όλα τυλιγμένα έτσι, τα κρεβάτια, όπως και αυτό το μαύρο που έχουν, είναι πάρα πολύ καθαρά όλα. Στη Βούλα είμαι και είναι πάρα πολύ καθαρά, πολύ εξυπηρετικοί είναι με όλους αν και δεν έχει πολύ κόσμο».

Φωτογραφία από το βίντεο που δημοσίευσε η Καίτη Φίνου | Instagram