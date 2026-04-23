Στο νοσοκομείο η Κατερίνα Δαλάκα: Το μήνυμα που έστειλε

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Κατερίνα Δαλάκα.
Η αθλήτρια και πρώην παίκτρια του Survivor δημοσίευσε μια φωτογραφία που τη δείχνει στο κρεβάτι του νοσοκομείου σε καλή διάθεση να σχηματίζει το σήμα της νίκης δηλώνοντας πως «Όλα πήγαν καλά».
Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο που την οδήγησε στο νοσοκομείο, η ανάρτησή της δείχνει πως τα δύσκολα πέρασαν και η αθλήτρια βρίσκεται πλέον σε στάδιο ανάρρωσης.
