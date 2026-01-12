Στο νοσοκομείο η Μαρία Εκμεκτσίογλου: Περιπέτεια υγείας για τη γνωστή σεφ

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου, γνωστή σεφ και παρουσιάστρια μαγειρικού περιεχομένου, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, με την ίδια να κάνει γνωστή την περιπέτεια υγείας της μέσω του Instagram.

Η κα Εκμεκτσίογλου δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και έγραψε: «Με αισιοδοξία προσπερνάμε τα δύσκολα για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Πνευμονία κάνε πίσω δεν μασάμε».

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου έχει στο πλευρό τα παιδιά της και περιμένει να αναρρώσει. Σε συνέντευξή της είχε μιλήσει για το διαζύγιό της σε εκπομπή της ΕΡΤ.

Το στιγμιότυπο της κας Εκμεκτσίογλου από το νοσοκομείο | Instagram - maria_ekmekcioglu

Εκμεκτσίγλου - Τι είχε δηλώσει για το διαζύγιο

«Μέχρι να παντρευτώ, έπρεπε να πάρω άδεια από τον πατέρα μου για να κάνω ακόμη και ένα βήμα. Είχα πολύ σκληρό πατέρα. Δεν θυμάμαι να είχα δει τη δύση του ηλίου, μέχρι που παντρεύτηκα.

Όλα τα παιδιά έπαιζαν στα Πριγκιπόνησα στους δρόμους κι εγώ ήμουν μέσα. Ήταν τόσο αυστηρός, γιατί ο ίδιος ήταν πολύ ζωηρός άντρας με πολλές ιστορίες και ήθελε να με έχει κλεισμένη. Γενικά τα κορίτσια στην Κωνσταντινούπολη ήταν πολύ σφιγμένα. Θέλαμε να παντρευτούμε για να φύγουμε από το δύσκολο πατρικό καθεστώς.

Ήταν ταμπού τότε ένας χωρισμός. Ο μπαμπάς μου, μού είπε πως αν χωρίσω θα αυτοκτονήσει. Η μητέρα μου δεν ζούσε, την είχαμε χάσει χρόνια πριν. Αντί να αυτοκτονήσω εγώ, αυτοκτόνα εσύ, του είπα. Ήξερα ότι ο μπαμπάς μου αγαπάει πολύ τη ζωή. Ήξερα ότι μπλοφάρει».