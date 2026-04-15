Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ: «Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος»

Η Μαρίζα Κωχ γνωστοποίησε μέσα από το προφίλ της στο Facebook ότι τις τελευταίες ημέρες περνάει μια περιπέτεια με την υγεία της και ότι είναι υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και καθηλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένη να απέχει από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

«Αγαπημένοι μου, ένας ακόμη σκληρός Απρίλης στη ζωή μας. Πέρα από το γενικό κακό, βιώνουμε ο καθένας και μια προσωπική μικρή ή μεγάλη ιστορία που μας πληγώνει και αυτή με τον τρόπο της.

Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου με αφορμή ένα ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς μου. Παρηγοριά το γαλάζιο αυτής της φωτογραφίας που έχω απέναντί μου.

Αυτός είναι ο λόγος που αναβάλαμε για το φθινόπωρο με τον αγαπημένο μου Δήμο Αβδελιώδη την παρουσίαση με τον κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, παράσταση που ανακοινώθηκε στην πασχαλινή έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή».

Ελπίζουμε το φθινόπωρο να μας βρει όλους σε καλύτερη κατάσταση και να βάλει ο Θεός το χέρι του να βρούμε όλοι μια καλύτερη περπατησιά, έναν πιο ειρηνικό κόσμο σε όλη την ανθρωπότητα», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρίζα Κωχ.