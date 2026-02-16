Στο νοσοκομείο η Τάνια Τσανακλίδου: «Βγήκα στη σκηνή με μπαστούνι και υποβασταζόμενη»

Εσπευσμένα διακομίστηκε στο νοσοκομείο η μεγάλη ερμηνεύτρια, Τάνια Τσανακλίδου, το Σάββατο (16/2).

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Katerina» στον Alpha , κατά τη διάρκεια της παράστασης ο «Αγαπητικός της Βοσκοπούλας», όπου συμμετέχει άρχισε να πονά έντονα στην τελευταία σκηνή, την οποία μάλιστα έφερε εις πέρας υποβασταζόμενη , έχοντας ένα μπαστούνι.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και ανέφερε στην εκπομπή: «Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δύο, τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό.

Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε την χθεσινή και σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε εκεί στις επάλξεις. Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν. Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χάσοτν δύο παραστάσεις».