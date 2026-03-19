Σε νοσοκομείο στην Χαβάη νοσηλεύεται ο 86χρονος Τσακ Νόρις σύμφωνα με το TMZ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο ηθοποιός το ιατρικό περιστατικό σημειώθηκε στο νησί Καουάι χωρίς να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από αυτό, ωστόσο ο ηθοποιός φέρεται να είναι σε καλή διάθεση και να κάνει αστεία.

Ο 86χρονος είχε γενέθλια νωρίτερα αυτόν τον μήνα και τα γιόρτασε ανεβάζοντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο προπονούνταν.