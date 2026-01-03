Στο σινεμά ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Είδε τον «Καποδίστρια» του Σμαραγδή μαζί με τον γιο του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανήμερα Πρωτοχρονιάς αποφάσισε να μείνει μακριά για λίγες ώρες από τις κυβερνητικές του υποχρεώσεις και να απολαύσει στιγμές με τον γιό του.

Συγκεκριμένα, Κωνσταντίνος και Κυριάκος Μητσοτάκης εντοπίστηκαν σε κινηματογράφο στους Αμπελόκηπους παρακολουθώντας την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», σύμφωνα με την ανάρητση του «Αθήναιον Κινηματογράφος».

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στην ανάρτηση φωτογραφήθηκε και με τον ιδιοκτήτη του σινεμά.