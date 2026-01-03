Μενού

Στο σινεμά ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Είδε τον «Καποδίστρια» του Σμαραγδή μαζί με τον γιο του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε σε σινεμά στους Αμπελόκηπους μαζί με τον γιο του για να παρακολουθήσουν την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Reader symbol
Newsroom
μητσοτάκης
Κυριάκος και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο σινεμά | ΑθήναιονΚινηματογράφος@Facebook
  • Α-
  • Α+

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανήμερα Πρωτοχρονιάς αποφάσισε να μείνει μακριά για λίγες ώρες από τις κυβερνητικές του υποχρεώσεις και να απολαύσει στιγμές με τον γιό του. 

Συγκεκριμένα, Κωνσταντίνος και Κυριάκος Μητσοτάκης εντοπίστηκαν σε κινηματογράφο στους Αμπελόκηπους παρακολουθώντας την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», σύμφωνα με την ανάρητση του «Αθήναιον Κινηματογράφος». 

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στην ανάρτηση φωτογραφήθηκε και με τον ιδιοκτήτη του σινεμά. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE