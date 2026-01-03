Σμαραγδής για Καποδίστρια: «Νιώθω πόνο, υπάρχει σχέδιο πίσω από τις αρνητικές κριτικές»

Στον πόλεμο που δέχεται αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου για την κυκλοφορία της πολυσυζητημένης κινηματογραφικής του ταινίας, «Καποδίστριας».

Ο γνωστός σκηνοθέτης είπε πως ο πόνος ξεπερνά την πικρία του για όλα τα αρνητικά σχόλια που ακούει.

«Δεν δεν νιώθω πικρία αλλά πόνο. Έχασα τη γυναίκα μου, τα φτερά μου δηλαδή, πριν από τρία χρόνια. Όταν προσπαθούσε να ξεκινήσει η ταινία, έχασα την Ελένη. Εκεί, αυτοί που δεν ήθελαν να γίνει η ταινία, με ξέγραψαν. Όπως, ας πούμε, όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, έβγαιναν κάποιοι και έλεγαν “σκοτώσαμε τον τύραννο”, έτσι υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν: τελειώσαμε με τον Σμαραγδή”», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Αυτό το θεωρώ, με συγχωρείτε που θα πω τη λέξη, ανήθικο. Αυτό θέλω να πω. Η ταινία όμως ήθελε να γίνει και έγινε. Δεν έχει σημασία ποιος την έκανε, αν ήμουν εγώ ή αν ήταν ο Αντώνης Μυριαγκός που έκανε αυτή την θηριώδη ερμηνεία, η ταινία ήθελε να γίνει».

«Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, που δεν είναι πολλοί και δεν υπάρχει διχασμός, ίσα ίσα. Δηλαδή άμα κοιτάξετε αυτά που έγραψαν, αυτοί που τα έγραψαν 10 άνθρωποι είναι. Επειδή όμως είναι μέσα στα Μέσα, φάνηκε σαν να είναι μεγάλο το θέμα. Το λέω αυτό γιατί, όταν συμβαίνει κάτι που κάνει καλό στις ανθρώπινες ψυχές, καλό θα είναι να παραμερίσουμε την αρνητικότητα μας και να γινόμαστε θετικοί γιατί αυτό αναβαθμίζει ευρύτερα τον ψυχισμό των ανθρώπων», τόνισε επίσης ο Γιάννης Σμαραγδής.

Ο σκηνοθέτης εξήγησε πως κατά τη γνώμη του κάποιο σχέδιο υπάρχει πίσω από τις αρνητικές κριτικές, αφού αυτές ξεκίνησαν πριν καν την ξεκινήσει.

