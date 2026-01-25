Στον Γιώργο Μαζωνάκη η Αμαρυλλίς: Έκανε χαμό όταν τραγούδησε το Παιδί της Νύχτας

Στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται φέτος ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε η Αμαρυλλίς με τον δημοφιλή τραγουδιστή να κατεβαίνει από τη σκηνή και να της δίνει το μικρόφωνο.

Η Αμαρυλλίς δεν του χάλασε το χατίρι και τραγηούηδσε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκης, το «Παιδί της Νύχτας», το οποίο του χρόνου θα κλείσει 30 χρόνια από την κυκλοφορία του το 1997.

Όπως ήταν αναμενόμενο η Αμαρυλλίς πήρε το πιο ζεστό χειροκρότημα των θαμώνων για την ερμηνεία της σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.