Οι πιστοί θεατές της σειράς επιστημονικής φαντασίας φαίνεται πως κατάφεραν να ρίξουν την πλατφόρμα προσπαθώντας να δουν πρώτοι τα επεισόδια του 5ου κύκλου του Stranger Things.

Πολλοί ήταν εκείνοι που εξέφρασαν την απογoήτευσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το πρόβλημα με το streaming.

Ο ανιχνευτής βλαβών Downdetector κατέγραψε περισσότερες από 14.000 αναφορές στις ΗΠΑ, ενώ θαυμαστές στην Ινδία ανέφεραν ότι η υπηρεσία πάγωνε και εμφάνιζε σφάλματα σύνδεσης, με 200 αναφορές στη χώρα την ώρα αιχμής.

«Μερικά μέλη αντιμετώπισαν για λίγο ένα πρόβλημα με το streaming σε συσκευές τηλεόρασης, αλλά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους τους λογαριασμούς μέσα σε πέντε λεπτά», ανέφερε το Netflix σε μια απαντητική επιστολή μέσω email που δημοσιεύτηκε από το Reuters.

Ποια άλλα steamings έχουν ρίξει το Facebook

Το Netflix έχει ξανακαταρρεύσει στο παρελθόν κατά τη διάρκεια σημαντικών streaming, όπως στον αγώνας μποξ Μάικ Τάισον εναντίον Τζέικ Πολ και σε ένα reunion του ριάλιτι ραντεβού «Love is Blind» το 2024. Το Netflix είχε επίσης μια σύντομη διακοπή όταν κυκλοφόρησαν τα δύο τελευταία επεισόδια της τέταρτης σεζόν του Stranger Things το 2022.

Ο Ρος Ντάφερ, συνδημιουργός της σειράς, ανέφερε στο Instagram του ότι το Netflix είχε «αυξήσει το bandwidth κατά 30% για να αποφύγει την κατάρρευση».

Μία μέρα πριν από την κυκλοφορία του φινάλε της σειράς, όλες οι προηγούμενες σεζόν του Stranger Things μπήκαν στο top 10 των σειρών του Netflix, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά για οποιαδήποτε σειρά στην πλατφόρμα.