Στράτος Τζώρτζογλου: «Γνωρίζω ότι γνωστή ηθοποιός έχει παρενοχληθεί από σκηνοθέτη»

Καλεσμένος στην εκπομπή «The Real View» βρέθηκε τη νύχτας της Δευτέρας ο Στράτος Τζώρτζογλου ο οποίος έκανε και μία αποκάλυψη που θα συζητηθεί.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε γνωστή ηθοποιό που, όπως είπε, είχε παρενοχληθεί από σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια οντισιόν, αλλά δεν το αποκάλυψε ποτέ δημόσια.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε ότι είχε δημιουργήσει δικό του θίασο το 1997 και έκανε οντισιόν για νέους ηθοποιούς. «Έρχεται μία κοπέλα και μου λέει μετά από καιρό, αφού με γνώρισε και ένιωσε οικειότητα: ''Στράτο, σε ευχαριστώ που δεν μας την έπεσες''. Λέω, ''τι λες παιδάκι μου;''», ανέφερε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε όσα του εκμυστηρεύτηκε η συγκεκριμένη ηθοποιός: «Μου λέει: ''πήγα σε οντισιόν και με έβαλε ο σκηνοθέτης – παραγωγός – ηθοποιός να κάνω έναν μονόλογο… και αυνανιζόταν. Πήγα να φύγω και μου έκλεισε την πόρτα''. Ποιος θα μ’ ακούσει; Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το MeToo'', μου είπε».

«Εμένα δεν ήρθαν να μου κλειδώσουν την πόρτα, γιατί ήμουν και άντρας, αλλά έβλεπα ερωτική διάθεση γύρω μου. Όχι διάθεση προς εμένα συγκεκριμένα, αλλά γενικά. Τώρα που έγινε το MeToo, της λέω: ''Γιατί δεν βγαίνεις κι εσύ να μιλήσεις;''», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου προσθέτοντας ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και παραγωγός ακόμα στον χώρο κι ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός.

Παράλληλα, με αφορμή την εξομολόγηση της Χρύσας Ρώπα για την κατάθλιψη, ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε για τη δική του περιπέτεια και το πως κατάφερε να βγει από το αδιέξοδο.

«Πέρασα κόλαση 2 χρόνια, μετά τον θάνατο της μάνας μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η γυναίκα που είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή, έφυγε από τη ζωή. Ήταν τα πάντα για εμένα. Έγινα ηθοποιός για εκείνη. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Μετά έπεσε ο covid και πήγα στην Φάρμα για να ξεδώσω κι ήμουν υπερβολικός. Μόλις βγήκα δεν άντεξα και δεν ήθλεα τίποτα. Έκρυβα προβλήματα κάτω από το χαλί και στην πράξη ήμουν η θετική ενέργεια με προσευχή κι ενθουσιασμό. Δεν πήγαινα ούτε εκκλησία. Σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι κι έλεγα: “είσαι δειλός κι ότι αυτό σου έμαθε ο πατέρας σου;” Μετά πήγα σε έναν πνευματικό που με βοήθησε και του τα εξομολογήθηκα όλα»είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου.