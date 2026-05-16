Survivor: Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά τον τραυματισμό του - «Να κάνετε μια προσευχή για μένα»

Στην πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο Σταύρος Φλώρος, λίγες μόλις ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, κάνοντας ψαροντούφεκο στο Survivor.

Ο άτυχος 24χρονος παίκτης τραυματίστηκε σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο και από την Παρασκευή (15/5) βρίσκεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις.

«Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν, πως γίνεται κάποιος να μην χαμογελάει με όλα αυτά δυστυχώς δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους.

Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος στο Instagram.

Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου

Στην Ελλάδα έφτασε ο παίκτης που βοήθησε τον Σταύρο - Οι πρώτες δηλώσεις

Στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) ο Μάνος Μαλλιαρός, φίλος του Στέλιου Φλώρου και αυτόπτης μάρτυρας του σοβαρού ατυχήματός του στο Survivor.

«Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για τα μηνύματά του. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που έχει συμβεί. Ο Σταύρος είναι το μόνο πράγμα που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή κι εμένα και την παραγωγή», δήλωσε αρχικά ο Μάνος Μαλλιαρός στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία, ο Σταύρος είναι καλά, σε καλό νοσοκομείο. Θα έρθει σύντομα. Η διάθεσή του είναι καλή», συνέχισε.

Όταν ερωτήθηκε αν αισθάνεται ήρωας, ο Μάνος Μαλλιαρός αντέδρασε αμήχανα, σκύβοντας το κεφάλι και λέγοντας: «Είμαι καλά».