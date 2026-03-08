Survivor: «Κατέρρευσε» η Μαντίσα - «Κοιμάμαι όρθια - Είμαι τόσο χαζή που τα πιστεύω όλα»

Λύγισε on air η Μαντίσα Τσότα στο Survivor, το βράδυ της Κυριακής (8/3), στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Η 27χρονη παίκτρια των Αθηναίων εξέφρασε ότι λαμβάνει μια «αμφισβήτηση» τους άλλους παίκτες: «Το πρόβλημα μου να ‘ναι ότι εμπιστεύομαι και πιστεύω ανθρώπους και πίσω από την πλάτη μου παίζεται παιχνίδι στο οποίο κοιμάμαι όρθια. Κοιμάμαι όρθια. Είμαι τόσο χαζή που αυτό που κάποιος μου λέει και με κοιτάει στα μάτια πιστεύω ότι είναι αυτό, ενώ μάλλον στην πραγματικότητα δεν είναι.

Όπως νιώθω, έτσι εκφράζομαι. Απλά όλο αυτό που με τρώει τόσο καιρό είναι ότι, είτε δεν ήμουν καλά είτε πόναγε το πόδι μου είτε το οτιδήποτε, ποτέ δεν άφησα την ομάδα και πάντα προσπάθησα να κερδίσουμε. Και για να μην ψηφιστούμε και για να φάμε και για το οποιοδήποτε έπαθλο είχε. Και νιώθω ότι δεν εκτιμάται τίποτα, από κανέναν, για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνω.

Αυτό που κατάλαβα, μετά από το χθεσινό συμβούλιο, είναι ότι μόνη σου είσαι, όποιος κι αν έρθει κοντά σου έρχεται για κάποιον λόγο

Πολλά έχω να πω, απλά είναι τόσα πολλά που σαν κόκκινη ομάδα δεν τα βγάζουμε μπροστά γιατί δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τους Μπλε.

Θέλουμε να φαινόμαστε Αθηναίοι, ότι δεν τσακωνόμαστε, αλλά προβλήματα υπάρχουν. Όσο κερδίζουμε, είναι όλα καλά, όταν χάνουμε εμφανίζονται όλα τα προβλήματα», είπε η παίκτρια.