Συγκινεί η Μαρία Κίτσου: «Έχασα τον πατέρα μου στην πρεμιέρα της πρώτης μου παράστασης»

Η Μαρία Κίτσου έδωσε σήμερα (27/11) μια αποκαλυπτική συνέντευξη καθώς εκτός από την ενασχόληση με το θέατρο, μας ταξίδεψε και στην παιδική της ηλικία.

Μιλώντας στο «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι δεν είχε «ανέμελα» παιδικά χρόνια, ωστόσο το χιούμορ ήταν πάντα όπλο της.

Όσο περνούσαν τα χρόνια, είχε το «σύνδρομο της καλής μαθήτριας» και όπως δηλώνει, την αίσθηση του καθήκοντος και της πειθαρχίας.

Τώρα, δήλωσε ότι θυμάται με πολλή αγάπη τον πατέρα της και καταρρακώθηκε όταν εκείνος έφυγε απο τη ζωή την ημέρα της πρεμιέρας της πρώτης της παράστασης.

«Τον πατέρα μου έχασα στα 27 μου στην πρώτη μου παράσταση, στην πρεμιέρα δηλαδή ήταν η κηδεία του. Με καταρράκωσε. Ήταν μεγάλο σοκ. Έφυγε μέσα σε ενάμιση μήνα από λευχαιμία. Πήγα στην παράσταση, όχι επειδή πρέπει ο ηθοποιός να πεθαίνει στο σανίδι και οτιδήποτε και να του συμβαίνει. Διαφωνώ κάθετα με αυτά. Δεν είναι πολίτες Β’ κατηγορίας οι ηθοποιοί. Βάζω τον άνθρωπο πάνω απ’ όλα, αλλά το έκανα γιατί θα μου έκανε εμένα καλό».

Αν και τον πρώτο χρόνο μετά τον θάνατό του πέρασε δύσκολα συναισθηματικά, στη συνέχεια ένιωσε σιγά σιγά να δυναμώνει. «Τον πρώτο χρόνο ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αργότερα όμως ένιωσα πολύ δυνατή, σαν να μου έδωσε τη δύναμή του. Ένιωθα ότι μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα. Κρατάς τα καλά, τα κακά πάνε στον ψυχοθεραπευτή.

Ο πόνος μειώνεται, μαθαίνεις να τον διαχειρίζεσαι», πρόσθεσε.