Συγκινεί η Ρηνιώ Ξυλούρη με την τελευταία εικόνα από τον πατέρα της, Νίκο: «Έλιωσα...»

Σε μία σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, η κόρη του Νίκου Ξυλούρη, Ρηνιώ Ξυλούρη, μοιράστηκε πράγματα για την οικογένειά της, όσα προσπαθούσε να ισορροπήσει μέσα του ο πατέρας της ερχόμενος στην Αθήνα και εξομολογήθηκε για την ασθένεια του και τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την απώλειά του.

Αναφερόμενη στη μετάβασή του από την Κρήτη στην Αθήνα, η κόρη του Νίκου Ξυλούρη εξήγησε ότι ο πατέρας της προσπάθησε να βρει την ισορροπία ανάμεσα στο χρόνια ξεγνοιασιάς που είχε ζήσει στο νησί και στις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος στην πρωτεύουσα.

«Θέλω να πιστεύω ότι η πιο ευτυχισμένη περίοδος του μπαμπά μου ήταν τα γλέντια, τα πανηγύρια, οι παρέες, την εποχή της αθωότητας που και τα πιο δύσκολά του ο άνθρωπος τα έντυνε με μουσικές. Ο μπαμπάς μου προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτά τα ξέγνοιαστα χρόνια και στην αυστηρότητα, τις δυσκολίες της Αθήνας. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που σου παρουσιάζουν. Δεν μπορούσε ένας τόσο αγνός και αθώος άνθρωπος να συμβιβαστεί και να πιστέψει ότι υπάρχει δολοπλοκία και ψέμα», είπε στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Η απώλεια του Νίκου Ξυλούρη

Η Ρηνιώ Ξυλούρη περιέγραψε πώς η μητέρα της χρειάστηκε να σταθεί δυνατή αμέσως μετά την απώλεια του Νίκου Ξυλούρη:«Η μητέρα μου ατσαλώθηκε, γιατί έπρεπε να το κάνει, είχε δύο παιδιά μικρά, είχε χάσει τον άνθρωπό της επί της ουσίας. Μέχρι και σήμερα είναι ερωτευμένη με τον πατέρα μου. Δεν υπάρχει πιο βαρύ πένθος από αυτό. Έπρεπε να αντιμετωπίσει όλης της κλίμακας τις δυσκολίες. Μια οικογένεια μεγάλη, γνωστή, οικονομικές δυσκολίες. Μπήκε στο μαγαζί που είχε ανοίξει ο πατέρας μου -το δισκοπωλείο- και ξεκίνησε να εργάζεται».

Οι άνθρωποι που τους στήριξαν

Το πόσο σημαντική ήταν η στήριξη που έλαβαν τόνισε μεταξύ άλλων η Ρηνιώ Ξυλούρη. «Φυσικά και χρειαστήκαμε βοήθεια και την πήραμε, από την οικογένεια Δοξιάδη, από τον καρδιακό του φίλο, Σταύρο Ξαρχάκο. Χωρίς αυτό δεν έβγαινε. Οι φίλοι του ήταν το μεγαλύτερο κεφάλαιο στη ζωή του».

Η τελευταία εικόνα από τον μπαμπά της

Για το διάστημα πριν φύγει ο Νίκος Ξυλούρης, η κόρη του περιγράφει: «Κρατάω την πιο ωραία ανάμνηση που έχω. Μας φιλοξενούσε η οικογένεια Δοξιάδη στο Πόρτο Ράφτη. Όταν μας φιλοξενούσε η οικογένεια Δοξιάδη στο Πόρτο Ράφτη… Άρρωστος ο μπαμπάς μου, έπρεπε να κάνουμε βόλτες, γιατί έπρεπε να περπατάει. Καθίσαμε σε ένα θεατράκι οι δυο μας, με μια πανσέληνο. Αφού του έκανα τα παράπονά μου, ήμουν το κορίτσι του μπαμπά μου, του έκανα σκηνές, τον προκαλούσα ακόμα και τότε, αρχίζει αυτός… “Χάρτινο το φεγγαράκι… Αν με πίστευες λιγάκι, θα ’ταν όλα αληθινά”».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είχε καταλάβει την κατάσταση της υγείας του, δεν χρειαζόταν να του πούμε τίποτα. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Υπολογίζω ότι το ήξερε ότι έρχεται... Έδωσε κάποιες σημαντικές οδηγίες που τις δίνει μόνο ένας άνθρωπος που ετοιμάζεται να περάσει απέναντι, κάνοντας σαφές στη μητέρα και τον αδελφό μου ότι αύριο δεν θα ήταν εκεί».



