Συγκινεί η Τάνια Τσανακλίδου: «Δεν θα υπάρξει άλλη Μαρινέλλα - Έφερε πολιτισμό»

Η Τάνια Τσανακλίδου βρέθηκε νωρίτερα σήμερα (31/3) στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου όπου είναι σε λαϊκό προσκύνημα από το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι η σορός της Μαρινέλλας και μιλώντας στις κάμερες η αγαπημένη τραγουδίστρια τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν θα υπάρξει άλλη Μαρινέλλα».

«Θαυμάσια καλλιτέχνιδα, μια μάνα για το ελληνικό τραγούδι. Οι περισσότεροι έτσι την αποκαλούσαμε γιατί έτσι συμπεριφερόταν, με στοργή, αγάπη, συμβουλές.

Νιώθω ήσυχη γιατί 1,5 χρόνο τώρα είχα την αγωνία. Αναπαύτηκε σήμερα. Με αγάπη τη χαιρετώ, τη θαύμαζα απεριόριστα», είπε αρχικά η Τάνια Τσανακλίδου.

«Απ' όπου κι αν πέρασε έφερε πολιτισμό: καλύτερα καμαρίνια, φώτα, συστήματα ήχου. Της το χρωστάμε. Δεν θα υπάρξει άλλη Μαρινέλλα», κατέληξε η Τάνια Τσανακλίδου.