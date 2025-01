Συγκινεί ο Μικ Τζάγκερ για τη Μαριάν Φέιθφουλ: «Ήταν ένα τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μου»

Η Μαριάν Φέιθφουλ πέθανε χθες Πέμπτη (30/1) σε ηλικία 78 ετών με την είδηση του θανάτου της να προκαλεί θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο κοινό που την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια και τους ρόλους που είχε υποδυθεί.

Ο Μικ Τζάγκερ, με τον οποίο η Μαριάν Φέιθφουλ ήταν ζευγάρι για τέσσερα χρόνια από το 1966 έως το 1970, θέλησε να την αποχαιρετήσει με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram όπου έγραψε:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Μαριάν Φέιθφουλ. Ήταν ένα τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μου για πολύ καιρό. Ήταν μια υπέροχη φίλη, μια όμορφη τραγουδίστρια και μια σπουδαία ηθοποιός. Θα τη θυμόμαστε πάντα».

Ο Μικ Τζάγκερ συνόδευσε την ανάρτησή του με μερικές κοινές τους φωτογραφίες, αλλά και κάποιες φωτογραφίες της Μαριάν Φέιθφουλ από εκείνη την εποχή.

Λέγεται ότι η Μαριάν Φέιθφουλ και ο Μικ Τζάγκερ ξεκίνησαν να βγαίνουν το 1966, ενώ είχαν συνεργαστεί δύο χρόνια νωρίτερα στο τραγούδι της «As Tears Go By», το οποίο έγραψε ο Τζάγκερ με τον Κιθ Ρίτσαρντς.

Η σχέση τους ήταν έντονη και πέρασε από 40 κύματα, όπως αναφέρει η Daily Mail, ενώ, μάλιστα, το 1968 όταν συγκατοίκησαν, η Φέιθφουλ ανακάλυψε ότι είναι έγκυος. Το ζευγάρι σκόπευε να ονομάσει το κοριτσάκι που θα αποκτούσε Κορίνα, όμως, δυστυχώς η Φέιθφουλ απέβαλε στον έβδομο μήνα.

Η ίδια αποτέλεσε μούσα των Rolling Stones και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τα Sympathy For the Devil,Wild Horses και I Got The Blues, ενώ ένα βιβλίο που έκανε δώρο η Φέιθφουλ στον Τζάγκερ ενέπνευσε το συγκρότημα για το άλμπουμ «Beggars Banquet».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Q η Μαριάν Φέιθφουλ είχε αποδώσει τον χωρισμό τους στην εξάρτηση που είχε για κάποια χρόνια από την ηρωίνη με αποτέλεσμα για δύο χρόνια να ζει στους δρόμους του Σόχο.

Έκανε μουσικό comeback το 1979 με το άλμπουμ «Broken English», το οποίο πλέον θεωρείται «κλασσικό».