Συγκλονίζει η Μαίρη Βιδάλη για τους γονείς της: «Δεν ήθελαν να γίνω ηθοποιός - Είχα πρόβα και με κλείδωσαν σπίτι»

Σε ένα περιβάλλον ακραίας αυστηρότητας φέρεται να μεγάλωσε η ηθοποιός Μαίρη Βιδάλη, η οποία περιέγραψε πώς ήταν τα παιδικά της χρόνια και πώς αξιολόγησαν οι γονείς της την απόφαση της να ακολουθήσει ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα.

«Όταν ακούω παιδιά και λένε ότι εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός αλλά δεν με άφησαν οι γονείς μου γελάω. Περισσότερο πόλεμο από ότι είχα εγώ από τους γονείς μου δεν υπάρχει», είπε στο «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ.

Και συμπλήρωσε: «Είχα πρόβες με τον Ευαγγελάτο, σε πρωταγωνιστικό ρόλο, και με είχαν κλειδώσει στο σπίτι. Μετά από μέρες πήγα. Δεν ήθελαν να γίνω ηθοποιός».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, περιγράφοντας τα παιδικά της χρόνια δήλωσε: «Δεν ξέρω ποδήλατο, γιατί δεν με άφηναν για να μην πέσω. Ακόμα και το μπάνιο στη θάλασσα ήταν απαγορευμένο», ανέφερε, εξηγώντας πως η μητέρα της είχε τον απόλυτο έλεγχο της διαπαιδαγώγησής της, αφού ο πατέρας της ήταν ναυτικός.

«Όταν βγήκα στα καλλιστεία, νομίζανε όλοι ότι ήταν συνωνυμία. Και οι γονείς μου, έμαθαν από την ''Απογευματινή'', επειδή ήμουν στις καλύτερες 20», είπε η ηθοποιός.