Συγκλονίζει ο Ράμμος: «Δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσω, πήγα σε κέντρο απεξάρτησης»

Λίγο καιρό μετά τη γέννηση της κόρης του, ο τραγουδιστής Αναστάσιος Ράμμος μίλησε για τη νέα του ζωή. Μέρος αυτής της νέας ζωής αποτελούν και οι καθημερινοί στόχοι που βάζει και γράφει σε χαρτί ανάμεσα στους οποίους είναι «να παραμείνω καθαρός».

Έχοντας μιλήσει ανοιχτά για τον τη μάχη που έδωσε στο παρελθόν με τις ουσίες και την απεξάρτησή του, ο Αναστάσιος Ράμμος περιέγραψε αρχικά στο Youtube Channel της Νάνσυς Παραδεισού χωρίς περιστροφές καταστάσεις στις οποίες βρέθηκε λόγω του εθισμού του.

«Τον εαυτό μου τον είχα χάσει πολλά χρόνια. Πολλά έπαιρνα. Η ζωή μου άλλαξε γιατί έπρεπε να αλλάξει. Ο πάτος δεν τελειώνει ποτέ. Όσο σκάβεις έχει και πιο κάτω. Ο θάνατος είναι μόνο το τελευταίο. Είχα τρακάρει, είχα χάσει λεφτά, είχα χτυπήσει, είχα πάει κρατητήρια. Αυτή τη στιγμή εγώ προσπαθώ να συμφιλιωθώ με το παρελθόν, να ζω το παρόν, αλλά να έχω και πίστη για το μέλλον. Οπότε γι’ αυτό τα λέω και γελάω».

Περιγράφοντας το αυτόφωτο που έχει περάσει ο τραγουδιστής ανέφερε: «Δεν μπορούσα και δεν ήθελα να πάρω κανέναν τηλέφωνο».

Παράλληλα ανέφερε: «Πίστευα ότι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούσα να ζήσω. Για να πιώ νερό, έπινα πρώτα ουίσκι. Τις πρώτες φορές που δοκίμασα ουσίες είχαν την ευφορία και την πλάνη ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Την πρώτη φορά που ήπια το έκανα γιατί ήθελα να κάνω παρέα με τα παιδιά τα οποία δεν έκανα παρέα μέχρι τότε. Ήθελα να γίνω αποδεχτός από τα παιδιά τα σκληρά. Είμαι πολύ ευαίσθητος. Αν θυμηθώ την στιγμή που ήπια τον πρώτο μου μπάφο, δεν μου άρεσε, αλλά ήταν για να κάνω παρέα. Αυτοί με κορόιδευαν. Συνέχισα να το κάνω γιατί είχα την αρρώστια του εθισμού. Ήθελα κάτι έξω από εμένα να με κάνει καλά», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

Πώς κατάφερε να απεξαρτηθεί

«Όλο αυτό σταματάει μόνο πνευματικά και με την ανώτερη δύναμη. Το κενό που έχω μέσα μου, αν δεν το γεμίσω με Θεό και πίστη, δεν μπορώ. Ότι δηλαδή θα πάνε καλά».

Η δισκογραφική εταιρεία μου με έσωσε, πίστεψε σε εμένα, όταν εγώ δεν πίστευα στον ίδιο μου τον εαυτό. Ο κόσμος με γνώριζε ενώ ήμουν χρήστης. Δεν διαχωρίζω αλκοόλ και ναρκωτικά. (12 του μήνα σήμερα) είμαι καθαρός 2 χρόνια 4 μήνες και δύο μέρες.

Δεν λυπάμαι τα χρόνια που πέρασαν, γιατί έτσι ήρθα εδώ που είμαι τώρα. Είμαι ευγνώμων για ό,τι έχω ζήσει. Έχω βρεθεί σε πολλούς δρόμους. Έχω την επιλογή να επιλέγω σε ποιον δρόμο θέλω να πάω», ανέφερε ακόμα.

Παράλληλα, μίλησε για το πόσο σημαντική είναι η γυναίκα του στη ζωή του, αλλά και τη στιγμή που αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια.

«Στη γυναίκα μου είχα πει την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Της είπα ότι είμαι στη διαδικασία να απεξαρτηθώ και αν θέλει να γνωριστούμε. Την αγαπώ πάρα πολύ την Έφη.

Την γνώρισα σε μια στιγμή που έπρεπε. Δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσω. Ήταν ζήτημα χρόνου. Ή θα βρισκόμουν στη φυλακή ή θα με είχαν σκοτώσει. Μπλεκόμουν συνέχεια. Ή θα ήμουν στο ψυχιατρείο. Πήγα για κάποιους μήνες σε κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα.

Σκεφτόμουν την ταλαιπωρία όλων των χρόνων, όχι έχω χάσει τη φωνή μου, ότι έχω χάσει συνεργάτες και έτσι πήρα τηλέφωνο στο κέντρο απεξάρτησης. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα την ανισχυρότητά μου. Ερχόταν ένας φίλος μου να με δει. Δεν ήθελα να έρθει η μαμά μου.

Όταν βγήκα από εκεί ήμουν πολύ φοβισμένος. Δεν ήξερα τον τρόπο πως να προχωρήσω, να φάω, να μιλήσω, πώς να πάω στη δουλειά μου, δεν ήξερα πώς να ζω. Από τα 17 μέχρι τα 33 είχα έναν άλλο τρόπο ζωής», συμπλήρωσε ο Αναστάσιος. Ράμμος.