Η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού που πιάστηκε να ερωτοτροπεί με τον παντρεμένο προϊστάμενό της σε συναυλία των Coldplay, και εκτέθηκε ακόμα και στη γιγαντοοθόνη, είπε πρόσφατα ότι το ζευγάρι δεν είχε σεξουαλική σχέση.

Η Κριστίν Κάμποτ και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Astronomer, Άντι Μπάιρον, πιάστηκαν να αγκαλιάζονται παραπάνω από φιλικά κατά τη διάρκεια της συναυλίας στη Βοστώνη στις 16 Ιουλίου.

Η 53χρονη Κάμποτ παρέμεινε σιωπηλή για μήνες, αλλά τελικά αναφέρθηκε δημόσια στο περιστατικό που έχει γίνει πλέον viral, ισχυριζόμενη ότι ήταν ένα μεμονωμένο λάθος που τροφοδοτήθηκε από το αλκοόλ.

Ειδύλλιο στους Coldplay: Τα σφηνάκια και το «αθώο» φιλί

«Πήρα μια κακή απόφαση και είχα μερικά High Noons και χόρεψα και συμπεριφέρθηκα ανάρμοστα με το αφεντικό μου», είπε στους New York Times. «Και δεν είναι τίποτα. Και ανέλαβα την ευθύνη και εγκατέλειψα την καριέρα μου γι' αυτό. Αυτό είναι το τίμημα που επέλεξα να πληρώσω».

Η Κάμποτ έχει ντροπιαστεί στο διαδίκτυο, έχει χλευαστεί από διασημότητες και έχει χαρακτηριστεί «μοιχή» από αγνώστους που συναντά σε δημόσιους χώρους, εξήγησε, προσθέτοντας ότι έλαβε πάνω από 60 απειλές κατά της ζωής της.

Παραδέχτηκε ότι ήταν «ερωτευμένη» με τον Μπάιρον και ήταν ενθουσιασμένη που θα τον σύστηνε στους φίλους της, αλλά ισχυρίστηκε ότι πριν από εκείνο το βράδυ το ζευγάρι δεν είχε καν φιληθεί.

Αν και ήπιαν κοκτέιλ τεκίλα, χόρεψαν μαζί και αντάλλαξαν ένα φιλί στις VIP θέσεις τους στο θεωρείο της συναυλίας, η Κάμποτ είπε ότι αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική φορά.

Η άτυχη απόφαση της Κάμποτ να σκύψει και να κρυφτεί όταν η κάμερα έστρεψε την προσοχή της στην αγκαλιά της με τον Μπάιρον έγινε viral αφότου την κατήγγειλε ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν.

«Ή έχουν εξωσυζυγική σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί», είπε ο Μάρτιν στο πλήθος.