Συνέχεια στο beef Έλον Μασκ - Μπίλι Άιλις: «Δεν είναι και το πιο κοφτερό εργαλείο»

Δεν έχει τελειωμό η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Μπίλι Άιλις (Billie Eilish) και τον Έλον Μασκ (Elon Musk) η οποία ξεκίνησε με αφορμή την επικείμενη κατάταξη του ιδρυτή της SpaceX ως τρισεκατομμυριούχου.

Σήμερα ο Έλον Μασκ με ένα λιτό tweet δήλωσε ότι η ποπ τραγουδίστρια «δεν είναι και το πιο κοφτερό εργαλείο», θέλοντας να πει ότι «δεν είναι και η πιο έξυπνη».

Ας ξετυλίξουμε όμως το νήμα από την αρχή. Η στιγμή της επικείμενης συμφωνίας που (μάλλον) θα κάνει τρισεκατομμυριούχο τον Έλον Μασκ συμπίπτει με την έκκληση της ποπ τραγουδίστριας Μπίλι Άιλις, προς τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου να δωρίσουν τα χρήματά τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Μιλώντας στα βραβεία 2025 Innovator Awards του Wall Street Journal, η 23χρονη Άιλις είπε στο κοινό: «Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ κακός και πολύ σκοτεινός, και οι άνθρωποι χρειάζονται συμπάθεια και βοήθεια περισσότερο από ποτέ, ειδικά στη χώρα μας».

«Αν έχετε χρήματα, θα ήταν υπέροχο να τα χρησιμοποιήσετε για καλούς σκοπούς και ίσως να τα δώσετε σε κάποιους που τα έχουν ανάγκη», συνέχισε, προσθέτοντας: «Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν μερικοί εδώ που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από μένα και αν είστε δισεκατομμυριούχοι, γιατί είστε δισεκατομμυριούχοι;»

Διαβάστε επίσης: «Αξιοθρήνητος και δειλός»: Αφιλτράριστη η Μπίλι Άιλις κατά Έλον Μασκ

Με βάση αυτό, ο Έλον Μασκ προχώρησε στην υποτιμητική για την τραγουδίστρια δήλωση. Ωστόσο, ορισμένοι από τους θαυμαστές της Μπίλι Άιλις δεν έχασαν χρόνο και έσπευσαν να την υπερασπιστούν. Ένας από αυτούς είπε: «Αν έτσι μιλάει για μια καλλιτέχνιδα που έχει κερδίσει Grammy, δεν μπορώ να φανταστώ τι σκέφτεται για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Ίσως είναι καιρός να αφήσει τα εργαλεία και να αρχίσει να ακούει αντί να ρίχνει σκιά».

Ένας δεύτερος έγραψε: «Παρατηρείτε πώς γνωρίζει αυτά τα παγκόσμια ζητήματα στα οποία μπορεί να βοηθήσει, αλλά εξακολουθεί να επιλέγει να μην κάνει τίποτα. Ω, Billie, θα έχεις πάντα δίκιο».

Έλον Μασκ: Όλο και πιο κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Μασκ και το διοικητικό συμβούλιο της Tesla συμφώνησαν για το μεγαλύτερο πακέτο αμοιβών στην ιστορία, το οποίο θα κάνει τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο, αν επιτύχει μια σειρά στόχων τα επόμενα 10 χρόνια.

Μερικοί από τους στόχους περιλαμβάνουν την παράδοση 20 εκατομμυρίων Tesla σε αυτό το χρονικό διάστημα, καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση ενός εκατομμυρίου αυτόνομων ρομπο-ταξί.

