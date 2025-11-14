«Αξιοθρήνητος και δειλός»: Αφιλτράριστη η Μπίλι Άιλις κατά Έλον Μασκ

Κατά του Έλον Μασκ στρέφεται η Μπίλι Άιλις την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο μετά τη συμφωνία αμοιβής του από την Tesla. Σε μια σειρά από Instagram Stories, η 23χρονη καλλιτέχνιδα χαρακτηρίζει τον 54χρονο Μασκ ως «γαμ@μ@νο», «αξιολύπητο», «δειλό», «τσ@λ@» και «κ@θ@ρμ@» και κατηγορεί τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο ότι συσσωρεύει πλούτο αντί να τον χρησιμοποιεί για την επίλυση παγκόσμιων κρίσεων.

Η 23χρονη τραγουδιστής μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες από τον οργανισμό υπεράσπισης MyVoiceMyChoice.org, στα οποία περιγράφονται τι μπορούσε να χρηματοδοτήσει ο Μασκ με την άνευ προηγουμένου περιουσία του, όπως η εξάλειψη της παγκόσμιας πείνας, η ανοικοδόμηση της Γάζας, η διάσωση απειλούμενων ειδών και η παροχή καθολικής πρόσβασης σε καθαρό νερό.

Σε αυτά αναφέρεται ότι ο Μασκ θα μπορούσε να δαπανήσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να τερματίσει την πείνα στον κόσμο έως το 2030 ή 140 δισεκατομμύρια δολάρια για την παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού σε ολόκληρο τον πλανήτη για επτά χρόνια.

Ή ότι θα μπορούσε να σώσει και τα 10.443 είδη που βρίσκονται σε κρίσιμο κίνδυνο για περίπου 1-2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, αλλά και πως 53,2 δισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν να ανοικοδομήσουν τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, ή πως με μια ακόμη μεγαλύτερη επένδυση ενδεχομένως να αποκαθιστά τμήματα της Ουκρανίας και της Συρίας.

Η Μπίλι Άιλις αναφέρθηκε στον τεράστιο παγκόσμιο αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν τέτοιες δαπάνες πριν καταφερθεί με χαρακτηρισμούς εναντίον του Έλον Μασκ, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει.

Το πακέτο από την Tesla στον Μασκ

Οι δηλώσεις της Άιλις ήρθαν λίγο μετά την έγκριση από τους μετόχους της Tesla ενός πακέτου αποζημίωσης που θα μπορούσε να κάνει τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο. Στις 6 Οκτωβρίου, το 75% των μετόχων ψήφισε υπέρ ενός compensation plan αξίας άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Μασκ δεν θα λάβει τα χρήματα άμεσα, καθώς το πακέτο συνοδεύεται από μια σειρά επιχειρηματικών στόχων: πρέπει να αυξήσει την αποτίμηση της Tesla στα 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035, να πουλά 12 εκατομμύρια οχήματα τον χρόνο και να αναπτύξει 1 εκατομμύριο ρομποταξί και 1 εκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ. Θα πρέπει επίσης να παραμείνει CEO της Tesla για τουλάχιστον επτάμισι χρόνια, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει να διοικεί και άλλες εταιρείες του, όπως η SpaceX και το xAI.

Η περιουσία του Μασκ συνεχίζει να αυξάνεται σε μια περίοδο που βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών αντιδράσεων, μετά την εμπλοκή του με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και τις περικοπές που προωθούνται στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Νωρίτερα φέτος, διαδηλωτές βρέθηκαν έξω από καταστήματα της Tesla διαμαρτυρόμενοι για τις πολιτικές του θέσεις.

Η Μπίλι Άιλις κατά των δισεκατομμυριούχων

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπίλι Άιλις μιλά ανοιχτά κατά ισχυρών ονομάτων της τεχνολογίας. Στις 29 Οκτωβρίου, όταν παρέλαβε το βραβείο Music Innovator στα WSJ Magazine Innovator Awards, σχολίασε την υπερβολική συσσώρευση πλούτου σε λίγα χέρια, με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να βρίσκεται στο κοινό.