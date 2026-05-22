Σύσσωμο το «Παρά Πέντε»: Τι έκανε η πεντάδα μπροστά από μια σκηνή κάμπινγκ;

Μια άκρως νοσταλγική και λαμπερή επανένωση πραγματοποίησαν οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς «Στο Παρά Πέντε», αποδεικνύοντας πως όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μοναδική τους χημεία παραμένει αναλλοίωτη. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Αγγελική Λάμπρη και ο Αργύρης Αγγέλου βρέθηκαν ξανά μαζί, μαγνητίζοντας όπως ήταν αναμενόμενο όλα τα βλέμματα.

Ο τηλεοπτικός «Φώτης» μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα υπέροχο στιγμιότυπο από τη συνάντησή τους, σχολιάζοντας με το χαρακτηριστικό του χιούμορ στη λεζάντα:

«Ενημέρωση: Βρεθήκαμε ξανά και ναι ακόμα κάνουμε φασαρία όπου πάμε».