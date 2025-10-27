Το συστατικό μαγειρικής που διώχνει μακριά τα ποντίκια και δεν το φαντάζεστε με τίποτα

Μπαίνει στον κιμά, στα κεφτεδάκια, στο ρυζόγαλο, ακόμα και στον καφέ μας το απολαμβάνουμε, αλλά αυτό το μπαχαρικό έχει και μία τελείως απροσδόκητη χρήση, ως απωθητικό για τα ποντίκια.

Η κανέλα μπορεί να μοσχοβολά σε εμάς, είναι όμως για τα επικίνδυνα τρωκτικά ό,τι το σκόρδο για τους βρυκόλακες, και η Daily Express συνιστά να τη δοκιμάσετε, πριν από οποιαδήποτε τοξική εναλλακτική.

Ειδικοί στην καταπολέμηση παρασίτων που επικαλείται το μέσο, διαβεβαιώνουν πως πασπαλίζοντας κανέλα σε σημεία όπου συχνάζουν ποντίκια, δεν θα ανησυχείτε πλέον για ακαθαρσίες, μασημένα καλώδια, και επιδρομές στα συρτάρια με τα τρόφιμα.

Κανέλα: Πώς διώχνει τα ποντίκια

Όπως αναφέρουν άνθρωποι της Pest Pointers, εταιρείας απεντομώσεων και μυοκτονιών, η κανέλα είναι «κρυπτονίτης» για τα ποντίκια, λόγω της οξείας όσφρησής τους.

Για τον ίδιο λόγω που σε εμάς προκαλεί φτάρνισμα άμα την εισπνεύσουμε, στα ποντίκια, που έχουν πολλή πιο ισχυρή όσφρηση, η ουσία κινναμαλδεΰδη που περιέχει το μπαχαρικό, ερεθίζει τόσο τη μύτη τους ώστε τα τρέπει σε φυγή.

«Αν προσπαθείτε να κρατήσετε μακριά τα ποντίκια, και δεν θέλετε να βάλετε χημικά στο σπίτι σας, αυτή η απλή και φυσική λύση θα μπορούσε να είναι ο νέος καλύτερος φίλος σας», λένε οι ειδικοί της εταιρείας.

«Όταν χρησιμοποιείτε κανέλα σε σκόνη γύρω από τις περιοχές όπου επισκέπτονται συχνά αρουραίοι και άλλα παράσιτα, είναι πιθανό να φύγουν οριστικά από το σπίτι σας για να αποφύγουν το έντονο άρωμα».

Κλειδί σε αυτή την προσέγγιση είναι να πασπαλίσετε κανέλα σε όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου του σπιτιού, σε κάθε κενό ή χαραμάδα από όπου θα μπορούσαν να ξεγλιστρήσουν.

Έτσι, δημιουργείται μία «άγονη γραμμή» την οποία θα εγκαταλείψουν τα τρωκτικά εξ ολοκλήρου, για να αποφύγουν την έντονη μυρωδιά.