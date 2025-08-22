Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι το αφεντικό σας θέλει να παραιτηθείτε

Κατ' αρχάς, σας ευχόμαστε ο/η τωρινός/ή σας προϊστάμενος να είναι καλή περίπτωση, αλλά δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο για κάθε αφεντικό, ειδικά όσους εφαρμόζουν πιο...πονηρές τακτικές για να σε αντικαταστήσουν.

Ακόμα και αν έχει να κάνει με την απόδοσή σου, η πρώτη σκέψη του αφεντικού σου δεν θα είναι να σε απολύσει, αλλά να σε οδηγήσει στην παραίτηση, με την οποία ταυτόχρονα παραιτείσαι και εργατικών σου δικαιωμάτων όπως η αποζημίωση.

Σίγουρα είναι μία αγχωτική διαδικασία, αλλά το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για σένα, είναι να μοιραστούμε τους 10 πιο συνηθισμένους τρόπους, με τους οποίους το αφεντικό σε κάνει να «σουτάρεις» τον εαυτό σου, όπως τα παρουσιάζει το CompTIA.

Πώς σου δείχνει την «πόρτα» το αφεντικό

Αφού σας δείξουμε μερικά σημάδια που μπορεί να υποδεικνύουν ότι η τρέχουσα δουλειά (ή το αφεντικό) σας δεν είναι για εσάς, θα σας προσφέρουμε συμβουλές για το πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο μια κακή κατάσταση μέχρι να βρείτε κάτι καλύτερο.

Και να θυμάστε, τα μεμονωμένα περιστατικά μπορεί να σημαίνουν οτιδήποτε, αλλά αν παρατηρήσετε ένα μοτίβο, μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε την ενημέρωση του βιογραφικού σας:

Δεν λαμβάνετε πλέον νέες, διαφορετικές ή προκλητικές εργασίες. Δεν λαμβάνετε υποστήριξη για την επαγγελματική σας ανάπτυξη. Το αφεντικό σάς αποφεύγει. Οι καθημερινές σας εργασίες τυγχάνουν μικροδιαχείρισης. Αποκλείεστε από συναντήσεις και συνομιλίες. Τα οφέλη ή ο τίτλος εργασίας σας άλλαξαν. Το αφεντικό σας κρύβει ή υποβαθμίζει τα επιτεύγματά σας. Σου ζητούν να τεκμηριώνεις όλα όσα κάνεις. Ο προϊστάμενός σας μπλοκάρει την επικοινωνία σας με τους συναδέλφους. Η εταιρεία φαίνεται να κάνει σχέδια που δεν περιλαμβάνουν εσάς.

Τι να κάνετε αν το αφεντικό σάς κοντράρει

Εργαζόμενος που βιώνει πλήξη | Shutterstock

Αν φτάσετε στο τέλος αυτής της λίστας και υποψιάζεστε ότι το αφεντικό σας θέλει να τα παρατήσετε, μην φρικάρετε. Εξακολουθείτε να έχετε τον έλεγχο της επαγγελματικής σας ζωής και μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την κατάστασή σας:

Ξεκινήστε να ερευνάτε νέες σταδιοδρομίες. Ίσως βρείτε ένα που ταιριάζει πολύ καλύτερα στις δεξιότητές σας και στα έμφυτα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας.

Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας. Οι πιθανότητες είναι ότι δεν είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δυσάρεστη κατάσταση σταδιοδρομίας στην οποία βρίσκεστε.

Κάντε το χρόνο σας μακριά από τη δουλειά πιο ευχάριστο. Αυτό μπορεί να κάνει πιο διαχειρίσιμη την απομάκρυνση σε ένα τεταμένο ή εχθρικό περιβάλλον εργασίας.

Οραματιστείτε τον τύπο του εργασιακού περιβάλλοντος που θέλετε στο μέλλον . Αυτό θα σας βοηθήσει να κάνετε τις σωστές ερωτήσεις σχετικά με την εταιρική κουλτούρα σε μελλοντικές συνεντεύξεις και τελικά θα σας βοηθήσει να βρείτε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου να αισθάνεστε άνετα.

Ζητήστε μια συνάντηση με το αφεντικό σας. Εάν αισθάνεστε άνετα και πιστεύετε ότι θα μπορούσε να σας βοηθήσει ή αν εξακολουθείτε να μην είστε σίγουροι τι σημαίνει ακριβώς η συμπεριφορά τους, πηγαίνετε κατευθείαν στην πηγή.

Εάν αισθάνεστε άνετα και πιστεύετε ότι θα μπορούσε να σας βοηθήσει ή αν εξακολουθείτε να μην είστε σίγουροι τι σημαίνει ακριβώς η συμπεριφορά τους, πηγαίνετε κατευθείαν στην πηγή. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι και αυτό θα περάσει. Η κατάστασή σας είναι προσωρινή και τα πράγματα αναπόφευκτα θα βελτιωθούν.