Τα «Φιλαράκια» επανενώνονται για να τιμήσουν τον Μάθιου Πέρι δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Το καστ της σειράς «Τα Φιλαράκια» ενώνεται για να αποτίσει ειδικό φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή τους Μάθιου Πέρι.

Δύο χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Μάθιου Πέρι, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό για τον ρόλο του ως Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά Friends, οι συμπρωταγωνιστές του αποφάσισαν να ενωθούν ξανά για να τιμήσουν τη μνήμη του μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική και φιλανθρωπική πρωτοβουλία.

Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο Ματ ΛεΜπλάνκ και η Λίζα Κούντροου συνεργάστηκαν με το Ίδρυμα Μάθιου Πέρι και τον καλλιτέχνη Tim Wakefield για να δημιουργήσουν μια σειρά έργων τέχνης εμπνευσμένων από το θρυλικό θεματικό τραγούδι της σειράς, τα οποία θα διατεθούν σε δημοπρασία με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

