Τα χρήματα φέρνουν ευτυχία; Ψυχολόγος του Harvard βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Οι περισσότεροι έχουμε σκεφτεί έστω και μία φορά ότι με περισσότερα χρήματα η ζωή θα ήταν σαφώς πιο εύκολη. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει. Η οικονομική ασφάλεια μπορεί να περιορίσει το άγχος, να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής και να εξασφαλίσει πρόσβαση σε υπηρεσίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολα προσιτές.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον κλινικό ψυχολόγο David H. Rosmarin, που διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του Harvard, υπάρχει μια πλευρά του πλούτου που σπάνια συζητιέται: όταν τα χρήματα αρχίζουν να αντικαθιστούν την επικοινωνία και τη συναισθηματική σύνδεση, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις ανθρώπινες σχέσεις και, κατ' επέκταση, την ψυχική υγεία.
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