«Τα νεύρα σας σε αυτόν που τα προκάλεσε»: 5+1 φορές που διάσημοι αποστόμωσαν haters

Εάν επισκεφτεί κανείς τις σελίδες των διασήμων στα social media, θα διαπιστώσει ότι τα σχόλια των χρηστών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων που ξεκινά από την αποθέωση και καταλήγει στο κράξιμο με τη χολή να τρέχει... ποτάμι.

Στα κολακευτικά σχόλια, οι απαντήσεις που δίνουν οι διάσημοι - όταν θελήσουν να απαντήσουν - μοιάζουν μεταξύ τους αφού τις περισσότερες φορές επιστρατεύουν τα emoji καρδιάς.

Στα πικρόχολα σχόλια, όμως, οι διάσημοι έχουν κατά καιρούς επιστρατεύσει όλη τη μαεστρία τους και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει ιδιαίτερα αποστομωτικές απαντήσεις προς haters, οι οποίοι - είναι να απορείς για ποιον λόγο - μπήκαν στη διαδικασία να ασχοληθούν με έναν άνθρωπο μόνο και μόνο για να τον κράξουν.

Στη συνέχεια θα δούμε πέντε συν μία συνολικά φορές που οι διάσημοι αποστόμωσαν haters με πιο πρόσφατο το παράδειγμα της Αθηνάς Οικονομάκου, η οποία την εβδομάδα που μας πέρασε, κάλεσε μία γυναίκα να της πει πρόσωπο με πρόσωπο όσα της είχε γράψει σε προσωπικό μήνυμα στο Instagram.

Ελένη Μενεγάκη

Ελένη Μενεγάκη | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Στο παρελθόν η Ελένη Μενεγάκη είχε ανεβάσει στο προφίλ της στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία τη βλέπαμε να παίρνει έναν μεσημεριανό υπνάκο κατά τη διάρκεια διακοπών της και να γράφει: «Μετά το φαγητό. Ευτυχώς που είμαι εύκολος άνθρωπος και κοιμάμαι παντού».

«Άσε μας ρε Ελένη! Που είσαι και εύκολος άνθρωπος! Όλοι μας βολευόμαστε σε μία βίλα ενός νησιού με πισίνες, μαξιλάρες και υπηρέτες. Τι μας είπε τώρα;», σχολίασε follower της και η παρουσιάστρια έδωσε την ακόλουθη ψύχραιμη μεν, πληρωμένη δε απάντηση:

«Είναι πολυτέλεια να κοιμηθείς το μεσημέρι μισή ώρα σ ένα ταβερνάκι σ ένα μικρό νησί της χώρας μας με 40 βαθμούς; Δεν νομίζω … Το αν έχω μεγάλο σπίτι είναι γνωστό, το αν αμείβομαι καλά από την δουλειά μου κ αυτό είναι γνωστό!

Το να πας για φαγητό σ' ένα ταβερνάκι στην Ελλάδα δεν είναι άπιαστο όνειρο, ας κρίνει ο κόσμος! Όποιος θέλει να ξεσπάσει τα νεύρα του κάπου, καλό είναι να το κάνει σε αυτούς που τα προκάλεσαν! Σίγουρα εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς! Καλό καλοκαίρι με ηρεμία, αγάπη, υγεία και καθαρό μυαλό».

Δέσποινα Βανδή

Δέσποινα Βανδή | NDP

Η Δέσποινα Βανδή - κυρίως τα τελευταία χρόνια - έχει δεχθεί αρκετά πικρόχολα σχόλια στα social media που σχετίζονται είτε με τις στιλιστικές της επιλογές στην πίστα ή στο Just The 2 Of Us που συμμετείχε ως κριτής.

Μπορεί η ίδια συνήθως να αδιαφορεί και να μην ασχολείται, όμως, μία φορά ασχολήθηκε και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

Όταν - με αφορμή εμφάνισή της σε live του J2US - δέχτηκε σχόλια που αφορούσαν την ηλικία της σε συνάρτηση με το πόσο αποκαλυπτικό ήταν το φόρεμα που φορούσε και τη ροζ απόχρωση των μαλλιών της, η ίδια απάντησε μέσω βίντεο στο TikTok όπου έλεγε: «Είμαι η Δέσποινα Βανδή και εννοείται πως θα κάνω τα μαλλιά μου όπως μου αρέσει».

Ναταλία Γερμανού

Η Ναταλία Γερμανού ήταν ιδιαίτερα ενεργή στο Χ όσα χρόνια διατηρούσε εκεί λογαριασμό και είχε τύχει κάποιες φορές να απαντήσει σε πικρόχολα σχόλια που είχε δεχτεί σε ανάλογο τόνο.

«Ενώ καρπώθηκες όλα τα προνόμια ως κόρη του πατέρα σου, έφτασες σχεδόν 60 χρονών μένοντας άτεκνη και με περισσή αχαριστία έκοψες τη γενεαλογική του γραμμή. Ακόμη πιο ξεδιάντροπα, μέσω της TV, προβάλλεις στο έθνος το προσωπικό σου ναυάγιο προωθώντας φεμινισμό και αντιρατσισμό. Ντροπή σου!», ήταν ένα μήνυμα που είχε δεχτεί κάποια στιγμή η παρουσιάστρια του «Καλύτερα Δε Γίνεται», αλλά εκείνη δεν πτοήθηκε, το γύρισε όλο τούμπα και πήρε τη ρεβάνς.

Πόσταρε το σχόλιο σε screenshot και έγραψε με τη σειρά της: «Όταν νομίζουν ότι σε βρίζουν, αλλά τελικά σε δοξάζουν». «Αυτό είναι ίσως από τα πιο τιμητικά tweets που έχω λάβει. Το μοιράζομαι μαζί σας», συμπλήρωσε η Ναταλία Γερμανού.

Το insta story της Ναταλίας Γερμανού | @natalia_germanou - Instagram

Δανάη Μπάρκα

Η Δανάη Μπάρκα. | Glomex/ERT

Όταν η Δανάη Μπάρκα έλαβε μήνυμα στο Facebook από μία γυναίκα, η οποία την περνούσε «γενιές δεκατέσσερις» παρά την «εκτίμηση που έχει για τη μαμά της», Βίκυ Σταυροπούλου, όπως έγραφε, η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν το άφησε να πέσει κάτω και της απάντησε κατάλληλα και με τρολ διάθεση.

Το μήνυμα που δέχτηκε η Δανάη Μπάρκα έλεγε:

«Έχω σε μεγάλη εκτίμηση τη μητέρα σου. Καλή ηθοποιός και γλυκός άνθρωπος και κυρίως αξιοπρεπέστατη. Κρίμα που δεν της έμοιασες.

Στην προσπάθειά σου να δείξεις ότι είσαι ακομπλεξάριστη καταντάς πέρα από περίγελος ένα από τα πιο αξιολύπητα άτομα που μπορεί κανείς να συναντήσει.

Είσαι γεμάτη πληγές και κόμπλεξ. Απευθύνσου σε έναν ψυχίατρο και στη συνέχεια σε έναν διαιτολόγο. Πας να μας πλασάρεις τώρα τα ξύγκια φυσιολογικά και όμορφα».

«Ευτυχώς τουλάχιστον αγαπάτε τη μαμά μου», της απάντησε η Δανάη Μπάρκα, στέλνοντάς της και ένα emoji καρδιάς, ενώ στη συνέχεια ανέβασε σε screenshot τα μηνύματα και σχολίασε: «Πρωινό μήνυμα στο Facebook»

Μάλιστα, μέσα από το ίδιο screenshot, απευθύνθηκε στην κοπέλα που την είχε «κράξει» πρωί πρωί και της είπε τα ακόλουθα:

«Γεια σου και εσένα Φωτεινή. Είσαι μία γλυκύτατη ύπαρξη με ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Ναι, εγώ θέλω ψυχολόγο επειδή αγαπάω εμένα… Εσύ δεν θες καθόλου, που στέλνεις σε ανθρώπους εμετικά μηνύματα.

Είσαι υγιής, αγαπάς τον εαυτό σου ΚΑΙ τους γύρω σου και είσαι χρήσιμη στην κοινωνία γιατί απενοχοποιείς ανθρώπους και καταστάσεις. Ευχαριστούμε για το έργο σου στην ανθρωπότητα».

Το story της Δανάης Μπάρκα | @danai_barka - Instagram

Αθηνά Οικονομάκου

Αθηνά Οικονομάκου | NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μετά τη συνέντευξη που έδωσε η Αθηνά Οικονομάκου την Τετάρτη (17/9) στο Buongiorno δέχτηκε πολλά θετικά μηνύματα στα social media και η ίδια θέλησε να πει ένα ευχαριστώ μέσω Instagram. Ταυτόχρονα, όμως, έδωσε και μια επική απάντηση σε ένα αρνητικό σχόλιο που είχε λάβει.

Το επίμαχο σχόλιο ανέφερε: «Δεν είναι με λεφτά που έχεις βγάλει με τον "ιδρώτα" σου, είναι όλα χορηγούμενα αυτά που δείχνεις και διαφημίζεις. Από τα γυαλιά που φοράς μέχρι τα ταξίδια που πας. Σε πληρώνουν για να ανεβάζεις ποστ με πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και κανόνες. Από την ιδιότητα της ηθοποιού -αν την ασκούσες- ακόμη στη Σκάλα Λακωνίας θα ήσουν. Για να ξέρουμε τι λέμε».

«Να σας πω κάτι; Έχω λάβει τέτοιο κύμα αγάπης από σχόλια και προσωπικά μηνύματα μετά τη σημερινή μου συνέντευξη που νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη και χαρά.. Δεν είχα κανένα σκοπό να μολύνω αυτό το όμορφο συναίσθημα όμως…», έγραψε αρχικά η γνωστή ηθοποιός που και φέτος θα πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του Mega, «Έχω Παιδιά».

«Επειδή σπανίως μεν, αλλά ως Μανιάτισσα καμιά φορά μου γυρνάει το μάτι… Πολύ θα ήθελα μια φορά, μια "..." (γιατί ως επί το πλείστον γυναίκες είναι) να τολμήσει να πει μπροστά μου αυτά που λέει κρυμμένη πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Καρφάκι δεν μου καίγεται, αλλά μιας και σήμερα μιλάμε ανοιχτά, θέλω να πω εκ μέρους πολλών εδώ μέσα πως μπουχτίσαμε πια μαζί σας!».

Το insta story της Αθηνάς Οικονομάκου | @athinao1konomakou - Instagram

Μάλιστα, όπως φαίνεται από το screenshot που πόσταρε, η Αθηνά Οικονομάκου είχε στείλει μήνυμα στη συγκεκριμένη γυναίκα στο οποίο τη ρωτούσε: «Τι κάνεις αύριο; Έχεις κανένα κενό να βρεθούμε;», σχολιάζοντας στη συνέχεια «Περιμένω» κάποια απάντηση.

Λίγο αργότερα, η γνωστή ηθοποιός επανήλθε με νέο insta story, μέσα από το οποίο εξηγούσε πως τέτοια σχόλια δεν την αγγίζουν, αλλά και τον λόγο για τον οποίο δημοσιοποίησε το κακόβουλο σχόλιο που δέχτηκε.

«Δεν ανέβασα τα προηγούμενα στόρις επειδή θίχτηκα. Αντέδρασα δημόσια ηθελημένα και συνειδητά, γιατί όλα έχουν όρια και συνέπειες.

Θέλω τα παιδιά μου, και τα δικά σου τα παιδιά να μάθουν πως όταν κάποιος παραβιάζει τα όριά τους, όταν τους προσβάλει και τους κακοποιεί σωματικά ή λεκτικά έχουν το δικαίωμα να πουν STOP», έγραψε αρχικά.

Το δεύτερο insta story της Αθηνάς Οικονομάκου | @athinao1konomakou - Instagram

«Ξέρω πως η κοινωνία δεν αλλάζει με ένα δικό μου story. Αλλά αν έστω κι ένας άνθρωπος σκεφτεί λίγο πριν ξαναπροσβάλει, τότε άξιζε. Γιατί πίσω από μια ειρωνεία κρύβεται βία και η βία έχει συνέπειες.

Έχω κάνει 13 χρόνια ψυχοθεραπεία και έμαθα να μη με αγγίζουν τέτοια σχόλια. Αυτή τη δύναμη, όμως, τη χρησιμοποιώ για να δείχνω δρόμους:

Σε σένα που σε κοροϊδεύουν στο σχολείο.

Σε σένα που σε παρενοχλούν στη δουλειά.

Σε σένα που σε υποτιμά και σε μειώνει ο σύντροφός σου.

Υπάρχει κι άλλος δρόμος. Όχι μόνο της αδιαφορίας, αλλά και της αντίδρασης. Της φωνής. Του ξεμπροστιάσματος. Γιατί η σιωπή πολλές φορές συντηρεί την τοξικότητα.

Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Υπερασπίζομαι το δικαίωμα όλων μας να ζούμε σε μια αξιοπρεπή κοινωνία. Καλό βράδυ! Το θέμα θεωρείται λήξαν», κατέληξε η Αθηνά Οικονομάκου.

Ιωάννα Τούνη

Ιωάννα Τούνη | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Και τι δεν έχει «ακούσει» η Ιωάννα Τούνη μέσα από τα social media... Δεν είναι λίγες οι φορές που η ίδια έχει απαντήσει σε αυτά, αλλά η παρακάτω απάντησή της προς όλους τους καλοθελητές είναι μάλλον η πιο επική.

Στις αρχές του καλοκαιριού η ίδια και η Στέλλα Πάσσαρη μαζί με άλλες influencers βρέθηκαν για λίγες ημέρες στη Μύκονο, η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, όπως φαίνεται, για την Ιωάννα Τούνη.

Έτσι, ποστάροντας μια κοινή της φωτογραφία με τη Στέλλα Πάσσαρη, έγραψε προς όλους τους haters:

«Ζούμε στην εποχή που η κακία στα social έχει κανονικοποιηθεί. Μου κάνει κάθε φορά εντύπωση το πόσο εύκολο θεωρείται να μπεις στο προφίλ ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζεις καν - και να ξεράσεις πάνω του ό,τι σκοτεινό κουβαλάει η ψυχή σου.

Όχι. Δεν είναι ΟΚ. Δεν είναι ΟΚ να προσβάλλεις. Δεν είναι ΟΚ να βρίζεις. Δεν σου έχει δοθεί η ελευθερία του λόγου για να ρίχνεις δηλητήριο.

Η κακία που υπάρχει εκεί έξω λέει πάντα περισσότερα για εκείνους που την εκφράζουν, παρά για εκείνους που την δέχονται.

Ο πραγματικά πετυχημένος, συνειδητοποιημένος και σωστός άνθρωπος θα συνεχίσει απλά να προχωρά, χωρίς να λερώνει την ψυχή του.

Μείνε στο φως σου. Συνέχισε να εξελίσσεσαι. Αυτό πονάει περισσότερο απ’ όλα! Φιλάκια από Μύκονο».

Μάλιστα, στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη έγραψε με ιδιαίτερα καυστικό τόνο: «Φαντάσου να μας μισείς και εμείς να μην ξέρουμε καν ότι υπάρχεις».