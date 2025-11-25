Τάρα Ριντ: Μεταφέρθηκε με φορείο από ξενοδοχείο - Υποστηρίζει ότι τη νάρκωσαν

Στο νοσοκομείο με φορείο μεταφέρθηκε η ηθοποιός του American Pie Τάρα Ριντ από το λόμπι ξενοδοχείου στο Σικάγο.

Τα πλάνα που δημοσίευσε το TMZ δείχνουν την Τάρα Ριντ φανερά ζαλισμένη σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και στη συνέχεια ξαπλωμένη σε φορείο.

Σύμφωνα με την αναφορά που υπέβαλε στην αστυνομία, η ηθοποιός πιστεύει ότι «πείραξαν το ποτό της». «Συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα. Η Τάρα αναρρώνει και ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτού του τραυματικού περιστατικού. Προτρέπει επίσης όλους να είναι προσεκτικοί, να προσέχουν τα ποτά τους και να μην τα αφήνουν ποτέ χωρίς επίβλεψη, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Δεν θα κάνει περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο.»

Πώς περιέγραψε το περιστατικό η Τάρα Ριντ

Μιλώντας στο TMZ Live, η ηθοποιός ανέφερε ότι δεν έχει καταγγείλει το συμβάν, ούτε γνώριζε τι ακριβώς έγινε στο νοσοκομείο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν την είχαν ναρκώσει.

«Έφτασα στο ξενοδοχείο, έκανα check-in και μετά κατέβηκα κάτω για να πιω ένα ποτό και να καπνίσω ένα τσιγάρο. Πήρα το ποτό μου, το άφησα στο μπαρ, βγήκα έξω, κάπνισα ένα τσιγάρο και είδα ότι στο λόμπι υπήρχαν πολλοί YouTubers, όπως παντού. Βιντεοσκοπούσαν τα πάντα. Ήταν πολύ περίεργο», είπε.

«Γύρισα στο μπαρ και το ποτό μου ήταν καλυμμένο με μια χαρτοπετσέτα. Σκέφτηκα ότι ήταν περίεργο, γιατί ποτέ δεν καλύπτω το ποτό μου. Έπινα το ποτό μου και, χωρίς καν να το τελειώσω, λιποθύμησα. Πριν το καταλάβω, ήμουν στο νοσοκομείο, οκτώ ώρες αργότερα».

Σε ερώτηση για το αν έγιναν εξετάσεις για να προσδιοριστεί το είδος του ναρκωτικού ή αν έγινε εξέταση αλκοόλ στο αίμα, απάντησε: «Όχι, απλά είπαν: "Σε νάρκωσαν" Αυτό είπαν. Είπαν: "Σε νάρκωσαν χθες το βράδυ στο μπαρ". Όχι, δεν ρώτησα. Ήταν όλα κάπως ασαφή. Ήταν όλα πολύ θολά, καταλαβαίνετε τι εννοώ; Δεν μπορώ καν να το εξηγήσω, γιατί δεν ξέρω καν τι συνέβη».

Σημειώνεται ότι Τάρα είχε αντιμετωπίσει προβλήματα κατάχρησης ουσιών στο παρελθόν, τα οποία έχουν καταγραφεί εκτενώς από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Η ίδια επέμεινε ότι την Κυριακή το βράδυ ότι ήπιε μόνο αυτό το ένα ποτό.