Τάσος Χαλκιάς για Φιλιππίδη: «Τιμωρήθηκε επαρκώς, έχει κάθε δικαίωμα να επιστρέψει»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» του Alpha έκανε ο Τάσος Χαλκιάς με αφορμή την συμμετοχή στην ταινία «Καποδίστριας».

Ανάμεσα σε άλλα, ο πολύπειρος πρωταγωνιστής, κλήθηκε να τοποθετηθεί και για την φημολογούμενη καλλιτεχνική επάνοδο του συναδέλφου του, Πέτρου Φιλιππίδη.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης τιμωρήθηκε επαρκώς, κατά την άποψη μου. Από κει και πέρα κρίθηκε ένοχος ως συμπεριφορά ανθρώπου, δεν κρίθηκε ένοχος ως καλλιτέχνης. Θεωρώ ότι είναι ένας εκ των σπουδαιότερων καλλιτεχνών, ο οποίος υπάρχει τα τελευταία 50 χρόνια και έχει κάθε δικαίωμα να κάνει την προσπάθεια του να επιστρέψει. Πιστεύω ότι θα είναι ένας άλλος άνθρωπος» τόνισε ο Τάσος Χαλκιάς στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο και πρόσθεσε:

«Εάν ο κόσμος τον αποδεχτεί, τότε δεν μπορεί κανείς να κρίνει τον κόσμο. Με την έννοια ότι ήθελε να δει ξανά έναν καλλιτέχνη, του έδωσε συγχώρεση εφόσον τιμωρήθηκε κιόλας και επιθυμεί να τον ξαναδεί. Με αυτή την έννοια έχει κάθε δικαίωμα να επιστρέψει».