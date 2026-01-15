Μενού

Τάσος Χαλκιάς για Φιλιππίδη: «Τιμωρήθηκε επαρκώς, έχει κάθε δικαίωμα να επιστρέψει»

«Εάν ο κόσμος τον αποδεχτεί, τότε δεν μπορεί κανείς να κρίνει τον κόσμο» τόνισε ο Τάσος Χαλκιάς για τη φημολογούμενη επάνοδο του Πέτρου Φιλιππίδη.

Reader symbol
Newsroom
Τάσος Χαλκιάς
Τάσος Χαλκιάς | ANT1
  • Α-
  • Α+

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» του Alpha έκανε ο Τάσος Χαλκιάς με αφορμή την συμμετοχή στην ταινία «Καποδίστριας».

Ανάμεσα σε άλλα, ο πολύπειρος πρωταγωνιστής, κλήθηκε να τοποθετηθεί και για την φημολογούμενη καλλιτεχνική επάνοδο του συναδέλφου του, Πέτρου Φιλιππίδη.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης τιμωρήθηκε επαρκώς, κατά την άποψη μου. Από κει και πέρα κρίθηκε ένοχος ως συμπεριφορά ανθρώπου, δεν κρίθηκε ένοχος ως καλλιτέχνης. Θεωρώ ότι είναι ένας εκ των σπουδαιότερων καλλιτεχνών, ο οποίος υπάρχει τα τελευταία 50 χρόνια και έχει κάθε δικαίωμα να κάνει την προσπάθεια του να επιστρέψει. Πιστεύω ότι θα είναι ένας άλλος άνθρωπος» τόνισε ο Τάσος Χαλκιάς στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο και πρόσθεσε:

«Εάν ο κόσμος τον αποδεχτεί, τότε δεν μπορεί κανείς να κρίνει τον κόσμο. Με την έννοια ότι ήθελε να δει ξανά έναν καλλιτέχνη, του έδωσε συγχώρεση εφόσον τιμωρήθηκε κιόλας και επιθυμεί να τον ξαναδεί. Με αυτή την έννοια έχει κάθε δικαίωμα να επιστρέψει».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE