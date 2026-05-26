Τατιάνα Μπλάτνικ: Ο Μεξικανός κροίσος που φέρεται να της έχει «κλέψει» την καρδιά

Δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες, η Τατιάνα Μπλάτνικ συγκεντρώνει και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της εξαιτίας της φημολογίας που τη θέλει να είναι ζευγάρι με τον Μεξικανό κροίσο, Ελίας Σακάλ (Elias Sakal).

Οι δυο τους έδωσαν το παρών στις Κάννες, στο Gala «amfAR 2026 by Chopard» στο Hotel du Cap-Eden-Roc, ενώ την επόμενη ημέρα ο φακός τους τσάκωσε σε χαλαρές στιγμές στο πολυτελές ξενοδοχείο Eden Roc Antibes.

Οι σχετικές φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και δεν άργησαν να φουντώνουν οι φήμες περί ειδυλλίου.

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και ένα ταξίδι στη Βενετία από το οποίο η Μπλάτνικ ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μερικά στιγμιότυπα όπου τη βλέπουμε στο πλευρό του Σακάλ.

Ο Ελίας Σακάλ γεννήθηκε στην Πόλη του Μεξικού και η οικογένειά του είχε ισχυρούς δεσμούς στον κατασκευαστικό και τον τραπεζικό κλάδο. Μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στο Μεξικό, τη Νέα Υόρκη και άλλους κοσμικούς προορισμούς.

Στο Μεξικό δραστηριοποιείται στο τουριστικό real estate και είναι ιδρυτικό μέλος της Bay View Grand και CEO της Grupo Murano, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη, εξαγορά και χρηματοδότηση έργων ακινήτων.

Ακόμα έχει δημιουργήσει την εμπειρία «Second Home Living», χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου από τοπικές επενδύσεις, για διεθνείς αγοραστές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξοχική κατοικία στο Μεξικό.

Στην προσωπική του ζωή μέχρι πέρσι, διατηρούσε μια σχέση με αρκετά σκαμπανεβάσματα με το μοντέλο Μαρ Φλόρες, η οποία, όπως όλα δείχνουν, έχει τελειώσει.

Από την άλλη, η Τατιάνα Μπλάτνικ μετά τον χωρισμό της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες είχε μιλήσει ανοιχτά για την κρίση ταυτότητας που είχε περάσει λέγοντας:

«Όταν μια γυναίκα είναι παντρεμένη εδώ και 25 χρόνια, για παράδειγμα, και είναι γνωστή εδώ και 25 χρόνια ως κυρία Σμιθ, και ξαφνικά δεν είναι πλέον κυρία Σμιθ και επιστρέφει στο πατρικό της όνομα, αλλά κανείς δεν την ξέρει με αυτό το όνομα… είναι πολύ δύσκολο.

Το να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, να στέλνεις ένα email, να μην έχεις πλέον αυτό το όνομα που οι άλλοι σε συνδέουν μαζί σου… είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι το ίδιο για έναν αθλητή που ξαφνικά σταματά να είναι αθλητής. Πρέπει να επαναπροσδιορίσεις τον εαυτό σου, να τον επανεφεύρεις. Κάπως έτσι νιώθω τώρα».

«Το να τελειώσει ένας μακροχρόνιος γάμος δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά είναι δυνατόν να χωρίσεις με αγάπη και αξιοπρέπεια αν δώσεις προτεραιότητα στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν θεωρήσαμε τίποτα τελειωμένο. Εξελιχθήκαμε σε ένα νέο στάδιο.

Το να είμαι μέλος της ελληνικής βασιλικής οικογένειας ήταν ένα προνόμιο και μια τιμή. Έμαθα πάρα πολλά: αξίες όπως η αγάπη και η υπηρεσία στην πατρίδα, η οικογενειακή ενότητα και, φυσικά, γνώρισα την Ελλάδα. Τους θαυμάζω και τους σέβομαι όλους, ειδικά για την ισχυρή οικογενειακή τους ενότητα.

Το να είμαι παντρεμένη με τον Νικόλαο ήταν ένα προνόμιο και πάντα θα τον σέβομαι βαθιά. Η ιστορία μας σημάδεψε μια πολύ σημαντική περίοδο της ζωής μου. Χωρίς αυτόν, δεν θα ζούσα στην Ελλάδα», είχε δηλώσει ακόμα η Τατιάνα Μπλάτνικ για τον γάμο της με τον Νικόλαο Ντε Γκρες.