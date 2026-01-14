Τελικά, είναι ασφαλές να αποθηκεύεις πράγματα πάνω στο πλυντήριο ρούχων;

Ας είμαστε ειλικρινείς: σε όσα σπίτια το πλυντήριο ρούχων (ή και το στεγνωτήριο) βρίσκεται στο μπάνιο, αυτομάτως γίνεται βάση ή χώρος αποθήκευσης άλλων πραγμάτων. Μικρά κουτάκια, καλάθια ή νεσεσέρ, που περιέχουν ένα κάρο πράγματα - είτε σχετικά είτε άσχετα με το μπάνιο - θα μπορούσαμε να πούμε πως διακοσμούν αυτή τη γωνιά και, προφανώς, μας εξυπηρετούν, αφού δεν χρειάζεται να τα στριμώξουμε σε κάποιο συρτάρι ή ντουλάπι. Μπορεί να απαιτείται να τα αφαιρούμε κάθε φορά που βάζουμε πλυντήριο - αν και πολλοί αποφεύγουν τη διαδικασία - ωστόσο αυτό δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.

