Μενού

Τέλος στα dating apps όπως τα ξέρεις: Το AI θα βρίσκει το ταίρι σου

Το AI έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά! Τώρα αλλάζει και τα dating apps: χωρίς φωτογραφίες και swipe, αναλαμβάνει να βρει το ταίρι που σου ταιριάζει.

Reader symbol
Newsroom
tinder
Dating apps | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Αν έχεις χρησιμοποιήσει έστω και μία φορά κάποιο από τα dating apps, ξέρεις καλά τη διαδικασία: ανοίγεις την εφαρμογή, βλέπεις φωτογραφίες, διαβάζεις μερικές πληροφορίες, κάνεις swipe και περιμένεις να προκύψει ένα match.

Η διαδικασία μπορεί να είναι διασκεδαστική στην αρχή, όμως μετά από λίγο μπορεί να γίνει κουραστική. Και κάπου εκεί γεννιέται ένα διαφορετικό ερώτημα: τι θα γινόταν αν δεν χρειαζόταν να επιλέγεις εσύ ανάμεσα σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανθρώπους;

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE