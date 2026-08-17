Τέλος στα dating apps όπως τα ξέρεις: Το AI θα βρίσκει το ταίρι σου

Αν έχεις χρησιμοποιήσει έστω και μία φορά κάποιο από τα dating apps, ξέρεις καλά τη διαδικασία: ανοίγεις την εφαρμογή, βλέπεις φωτογραφίες, διαβάζεις μερικές πληροφορίες, κάνεις swipe και περιμένεις να προκύψει ένα match.
Η διαδικασία μπορεί να είναι διασκεδαστική στην αρχή, όμως μετά από λίγο μπορεί να γίνει κουραστική. Και κάπου εκεί γεννιέται ένα διαφορετικό ερώτημα: τι θα γινόταν αν δεν χρειαζόταν να επιλέγεις εσύ ανάμεσα σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανθρώπους;
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