Μενού

Τέλος στη «συγγνώμη»: Η λέξη-κλειδί του Στιβ Τζομπς που δείχνει ανώτερο EQ

Γιατί οι πετυχημένοι ηγέτες σταματούν να ζητούν συγγνώμη για ασήμαντα πράγματα;

Reader symbol
Newsroom
steve-jobs
Στιβ Τζομπς | Associated Press
  • Α-
  • Α+

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν μία και μόνο λέξη σαμποτάρει την εικόνα σου; Ο Στιβ Τζομπς το γνώριζε καλά. Αντί να αναλώνεται σε δικαιολογίες και αμήχανες «συγγνώμες», χρησιμοποιούσε μια τεχνική που εξέπεμπε δύναμη και υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (EQ).

Μπορείς να κάνεις κι εσύ το ίδιο;

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE