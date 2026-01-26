Τέλος στη «συγγνώμη»: Η λέξη-κλειδί του Στιβ Τζομπς που δείχνει ανώτερο EQ

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν μία και μόνο λέξη σαμποτάρει την εικόνα σου; Ο Στιβ Τζομπς το γνώριζε καλά. Αντί να αναλώνεται σε δικαιολογίες και αμήχανες «συγγνώμες», χρησιμοποιούσε μια τεχνική που εξέπεμπε δύναμη και υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (EQ).

Μπορείς να κάνεις κι εσύ το ίδιο;

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr