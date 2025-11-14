Θάλεια Ματίκα: «Τα χάσαμε όλα με τον Τάσο και βρεθήκαμε και χρεωμένοι»

Στην οικονομική καταστροφή που υπέστησαν πριν από μερικά χρόνια με επιλογές που έκαναν στο κομμάτι των θεατρικών παραγωγών μαζί με τον σύζυγό της Τάσο Ιορδανίδη, αναφέρθηκε η Θάλεια Ματίκα.

Το ζευγάρι έχει αναφερθεί πολλές φορές σε αυτό το κομβικό σημείο στη ζωή τους όπου «τα έχασαν όλα» και βρέθηκαν με ένα μεγάλο χρέος στις πλάτες τους.

Όπως εξήγησε η ηθοποιός το διάστημα εκείνο συνέπεσε με τον κορονοϊό όπου τα θέατρα ήταν έκλεισαν λόγω της πανδημίας.

Διαβάστε ακόμα: Θάλεια Ματίκα: «Υπάρχουν υπερσεξουαλικά όντα - Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία»

Η Θάλεια Ματίκα ανέφερε στη «Super Κατερίνα» ότι μετά από αυτή τη δυσκολία αναθεώρησαν πολλά πράγματα και πήραν με διαφορετικό γνώμονα αποφάσεις.

«Πάθαμε μια μεγάλη καταστροφή με τον Τάσο, γιατί εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε θεατρικές παραγωγές. Όταν βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση και οικονομικά και με δυο παιδιά, τότε αναθεωρήσαμε πολλά πράγματα. Από τότε τα πράγματα πήγαν πρίμα. Κάναμε άλλου είδους επιλογές, πιστέψαμε σε εμάς. Εκεί ήταν ένα τεράστιο καμπανάκι και δοκιμαστήκαμε.

Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε και χρεωμένοι και ήρθε και ο κορονοϊός, τα παιδιά μας ήταν μικρά. Εκεί δοκιμάστηκαν πολλά πράγματα και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Στη δική μας δοκιμασία είπαμε είμαστε ένα σε αυτό» είπε η Θάλεια Ματίκα.