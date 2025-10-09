Θάλεια Ματίκα: «Υπάρχουν υπερσεξουαλικά όντα - Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία»

Η Θάλεια Ματίκα, η οποία είναι ζευγάρι εδώ και 17 χρόνια με τον Τάσο Ιορδανίδη, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και μεταξύ όσων συζήτησε με την Αθηναΐδα Νέγκα ήταν και το αν η σεξουαλική ορμή μειώνεται με την πάροδο των χρόνων.

«Αυτό εγώ πιστεύω - ανεξάρτητα από εμένα και τον Τάσο - εξαρτάται κι από τους ανθρώπους. Δηλαδή, υπάρχουν όντα υπερσεξουαλικά.

Σου λέει κάποιος ή κάποια -εγώ έχω τέτοιους ανθρώπους στο περιβάλλον μου, δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία- "εγώ θέλω σεξ κάθε μέρα, δεν μπορώ να λειτουργήσω αλλιώς".

Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πορεύονται με έναν άλλο τρόπο. Είτε με τους συντρόφους ζωής, είτε μόνοι τους και τα λοιπά. Υπάρχουν άτομα που είναι σε πιο νορμάλ επίπεδα.

Εμείς οι γυναίκες που μετά τα 40 μπαίνεις σε μια πολύ άλλη διαδικασία -είναι όλο άλλο, πώς να το κάνουμε;- δεν είσαι όλη μέρα με το μυαλό στο σεξ», είπε αρχικά η Θάλεια Ματίκα.

«Ας πούμε για τον Τάσο. Τον λατρεύω τον Τάσο. Πολλές φορές θεωρεί ότι δεν τον θέλω όσο τον ήθελα στο παρελθόν. Εγώ του εξηγώ ότι νιώθω τελείως διαφορετικά, η σύνδεσή μας πλέον είναι σε άλλα επίπεδα.

Απλώς, όταν είμαι ρουφηγμένη από την καθημερινότητα κι από όλο αυτό που βιώνει μια γυναίκα, και οργανικά, δεν μπορεί να είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό με το που πέφτω στο κρεβάτι», ανέφερε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτις

Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι «θαυμάζω τους υπερσεξουαλικούς ανθρώπους, αυτούς που το έχουν συνέχεια στο μυαλό τους και είναι έτοιμοι πάντα».